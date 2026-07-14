Si nos toca ser el firmante 501 asesinado, bienvenida sea la muerte: Rodrigo Londoño

El exjefe del secretariado de las FARC, Rodrigo Londoño, aseguró que ha cumplido con el Acuerdo de Paz y que no teme ser asesinado, como ha pasado con más de 500 firmantes por luchar por la paz.

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Su declaración la hizo al firmar un documento en la JEP que certifica que ya regresó al país, después de que se venció el plazo del permiso que le había dado esa jurisdicción para asistir a un evento político en España.



“Si nos toca ser el firmante 501 asesinado, bienvenida sea la muerte, porque estamos convencidos de que más de 12 millones de colombianos recogerán esa bandera que hemos mantenido en alto”, dijo.

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El exjefe guerrillero llegó al tribunal de paz en compañía de sus abogados y escoltas y no se quiso pronunciar sobre las declaraciones del presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien dijo que se pondrá a trabajar para que el excomandante guerrillero, conocido en la organización con el alias de Timochenko, pase la vida en la cárcel.



“Vemos al criminal de guerra Timochenko de gira internacional, con salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz de tribunal, de la JEP”, señaló De la Espriella.



Y agregó: “ese bandido de Timochenko merece estar preso de por vida, voy a trabajar en ello”, mientras insistió en sus críticas contra la JEP, que, según dijo, promueve la impunidad de los crímenes de las Farc.

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Esta tarde, se espera que Londoño asista a un congreso internacional que convoca la Contraloría General de la República, para hacer un balance de los 10 años del acuerdo de paz, en el que comparte escenario con el expresidente de la República, Juan Manuel Santos.



A su turno, la JEP aclaró que las autorizaciones para la salida temporal del país otorgadas a comparecientes sometidos a esta Jurisdicción constituyen una prerrogativa prevista dentro del régimen de condicionalidad, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley y las decisiones adoptadas por los magistrados competentes. En otras palabras, no es posible negar el trámite de tales solicitudes, puesto que se trata de una actividad reglada y no discrecional.

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