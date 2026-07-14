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¿Por qué se retiró el mar en Coveñas? La Dirección General Marítima explicó el fenómeno
La autoridad marítima explicó las causas y aseguró que no representa peligro.
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cesarmuñoz
Mar en Coveñas, Sucre. Foto: captura de video de X @elinformanteCor
Colprensa
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Martes, 14 de Julio de 2026

Antes de que el mar recuperara su nivel habitual, una extensa franja de arena quedó al descubierto en las playas de Coveñas, Sucre, sorprendiendo a residentes y turistas durante la jornada del 12 de julio. Las imágenes del fenómeno despertaron inquietud y dieron paso a consultas sobre un posible riesgo para la zona.

La situación llevó a la gobernadora de Sucre, Lucy García, a solicitar un pronunciamiento oficial de la Dirección General Marítima (Dimar), con el fin de establecer las causas del descenso del nivel del agua. La mandataria señaló que “ante el comportamiento inusual observado en el nivel del mar en Coveñas, Sucre, hemos solicitado a Dirección General Marítima un pronunciamiento oficial y el correspondiente concepto técnico que permita establecer las causas de esta situación”.

¿Por qué se retiró el mar en las playas de Coveñas?

La Dirección General Marítima (Dimar), a través de la Capitanía de Puerto de Coveñas, explicó que el retiro temporal de la línea de costa corresponde a un fenómeno natural asociado al ciclo de las mareas, cuya intensidad puede variar según las condiciones oceanográficas y meteorológicas de la región.

En su concepto técnico, la autoridad marítima precisó que “el retiro temporal de la línea de costa corresponde a una variación natural del nivel del mar asociada principalmente al ciclo de las mareas, cuya magnitud puede verse influenciada por las condiciones oceanográficas y meteorológicas propias de la región”.

La Dimar también indicó que, durante estos periodos, “quedan expuestas amplias zonas de playa, situación que hace parte de la dinámica natural del litoral y que, por sí sola, no representa una condición extraordinaria”.

De acuerdo con los registros técnicos del 12 de julio, la marea alcanzó su punto más bajo entre la 1:00 p. m. y las 2:00 p. m., ubicándose aproximadamente seis centímetros por debajo del nivel de referencia. La entidad aclaró que este comportamiento “es propio de la dinámica mareal de la época y no representa ningún riesgo ni una condición adversa para el Golfo de Morrosquillo”.

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Dimar descarta riesgos y pide consultar solo información oficial

La Dimar confirmó que las condiciones oceanoatmosféricas se mantienen dentro de los parámetros normales y que no existe ninguna alerta relacionada con este fenómeno.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para que “mantengan la calma, evitar la difusión de información no verificada y consultar únicamente los reportes oficiales emitidos por la Autoridad Marítima Colombiana, a través de la Capitanía de Puerto de Coveñas”.

Por su parte, la gobernadora Lucy García aseguró que la administración departamental continuará realizando seguimiento permanente junto con las autoridades locales e informó que las actualizaciones sobre la situación se entregarán únicamente con base en información oficial y verificada. Finalmente, la Dimar reiteró que mantendrá el monitoreo de las condiciones oceanográficas en la jurisdicción e informará oportunamente cualquier cambio que represente un riesgo para la población.ntar un riesgo para la población”.

Tomado de El Universal.

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