Las tareas que tiene el primer gabinete de la Patria Milagro

Minutos antes que el pasado sábado 11 de julio en Yopal, Casanare, Abelardo De La Espriella, arrancara el segundo de sus empalmes regionales, hizo un anuncio que ya estaba cantado, el empresario Indalecio Dangond, será su ministro de Agricultura, para lo que él ha denominado la etapa de Colombia en la ‘Patria Milagro’, siendo el jefe de cartera número 12 que ya ha anunciado.



Con Dangond, están ya designados Rodrigo Lara, en Interior, siendo el primero que anunció; Miguel Gómez, Hacienda; Omar Bula Escobar, en la Cancillería; Iván Cancino, en Justicia; el general en retiro Jorge Mora, en Defensa; Mauricio Gómez Amín, en Comercio, Industria y Turismo; la exfiscal general de la Nación, Viviane Morales, en Educación; Fabio Arjona, en Ambiente; Jaime Andrés Beltrán, en Vivienda; Elsa Noguera, en Transporte; Juliana Gutiérrez, en Deporte.



De acuerdo con los anuncios del propio mandatario entrante, en esta semana se esperaría que oficialice los nombramientos de los titulares de los ministerios de Salud y Protección Social, Trabajo, Minas y Energía, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación y Ministerio de Igualdad, aunque en este último es más un liquidador, esto porque ese ministerio dejará de existir al no haberse aprobado la ley que permitía su renovación.



Junto a ello está una figura que se ha convertido desde ya en fundamental para el nuevo gobierno, el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien está al frente de asuntos como la reconstrucción de la confianza del país en el exterior, para lo cual está en Estados Unidos, adelantando reuniones con los diversos organismos multilaterales para prever como será la reconstrucción de las finanzas. Además Restrepo será la figura que representará al país en la mayoría de los eventos internacionales, esto ante la decisión de De La Espriella de no querer viajar al exterior.

Las tareas

El viernes pasado, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, en lo que ya ha empezado a convertir en un estilo de gobierno, se reunió con los ministros ya designado, les dejó sus primeras tareas y les definió las líneas rojas que tendrá su administración, en particular con la recomendación que deberán enfrentar de lleno a la corrupción que han identificado del gobierno saliente de Gustavo Petro.

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ADLE les habló de los cuatro principios fundamentales de lo que será su gobierno. Independencia frente a los sectores tradicionales, honestidad y pulcritud en el manejo de lo público, transparencia total en cada proceso institucional y una alianza inquebrantable con Dios y el pueblo colombiano. Recordó además que "he escogido a los ministros que he venido designando; además, por supuesto, de su conocimiento, de su trayectoria y experiencia en cada una de las áreas que dirigirán".



Y es precisamente esa característica algo que lo diferencia con los ministros de su antecesor, al menos en la última etapa, en donde se vio que fueron muchos los que llegaron a esos cargos sin ser expertos en los temas, como pasó en el frustrado Ministerio de la Igualdad que tuvo cuatro ministros, arrancando por la vicepresidente, Francia Márquez.



Al cierre de ese consejo de ministros, que lo realizó en el barrio El Prado de Barranquilla, en la sede de su empresa que se convertirá en la sede alterna de gobierno distinta a la Casa de Nariño, sostuvo que “hemos revisado también informes del señor vicepresidente acerca del empalme anticorrupción, el estado de cosas de lo que estamos recibiendo y estamos analizando cómo atender cada una de esas contingencias”.



Y reiteró que el gabinete quedó integrado por personas con las “mejores calidades humanas y profesionales”, los cuales tendrán la prioridad de enfrentar la corrupción, garantizar un manejo responsable de los recursos públicos y fortalecer la capacidad del Estado para responder a las necesidades de los ciudadanos.



“Aquí no hay vacaciones, aquí no hay flojera, aquí no hay día que no se trabaje”, asimismo, reiteró que el compromiso de su administración será actuar con disciplina, combatir la politiquería y mantener una ofensiva permanente contra la corrupción.



Tal y como lo dijo en la campaña y ha insistido en sus declaraciones tras ganar el 21 de junio, De La Espriella, sostuvo insiste que la seguridad, la crisis del sistema de salud, la lucha contra la corrupción, la generación de oportunidades para los jóvenes y la atención a las poblaciones más vulnerables, “cada ministerio ya trabaja en la conformación de equipos y en la preparación de las primeras decisiones que comenzarán a ejecutarse una vez asuma oficialmente el cargo”.



En referencia al tema de seguridad y con clara tarea al general Mora, el nuevo ministro de la Defensa, De La Espriella, volvió a reiterar a los grupos y jefes de la delincuencia que “tienen un mes para entregarse o los voy a cazar como las alimañas que son y voy a hacer caer sobre ustedes todo el peso de la ley porque en este gobierno vamos a defender a la gente trabajadora y les vamos a caer con puño de hierro”.

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Y por ejemplo, el sábado en Yopal, señaló que se capturará o dará de baja a los cabecillas que delinquen en Casanare, como alias Saul o Manuel y alias Malverde o Jesús del ELE; a los de las disidencias de las FARC, alias Antonio Medina y alias el Ruso o alemán, y al del Clan del Golfo, alias Mauricio o Chepe, y les advirtió que se "les acabó el tiempo en que hacían lo que se les daba la gana".



Por el lado del entrante ministro del Interior, Rodrigo Lara, su principal tarea, en la que ya se encuentra, es la de conformar desde ya una coalición fuerte en el Congreso, bajo el entendido del mensaje de ADLE, que se respetará la autonomía del poder legislativo y no habrá transiciones, para lograr tramitar la apretada agenda de proyectos que presentará, comenzando por la reforma tributaria. Lara igualmente será clave en reconstruir la seguridad local, tema que es reiteradamente reclamado por los alcaldes y gobernadores, que han reclamado más recursos y trabajo conjunto con el gobierno nacional.



Al canciller designado, Omar Bula Escobar, su hoja de ruta es muy clara, reconstruir las relaciones que quedaron afectadas durante este gobierno no sólo con organismos internacionales sino en especial con países como Estados Unidos e Israel, solo por mencionar a esos dos. También lograr que la Cancillería vuelva a funcionar eficiencia empresarial, incorporando la diplomacia comercial y la ciberdiplomacia.



Miguel Gómez, quien será el jefe de las finanzas públicas, tiene como principal tarea bajar el endeudamiento con el que queda el país, lograr devolver a las finanzas públicas un manejo responsable, alcanzar las metas macro y bajar la inflación. Entre sus retos está aprobar una reforma tributaria que de más recursos pero que no afecte el bolsillo de los más pobres.



A Iván Cancino, quien será el ministro de Justicia desde el 7 de agosto, está entre sus fundamentales transformar el sistema carcelario mediante la construcción de megacárceles, que es uno de los principales compromisos de campaña del mandatario entrante; eliminar la audiencia de imputación para agilizar los procesos judiciales, revisar las competencias de la JEP y mejorar la relación del Ejecutivo con la Rama Judicial.



La exfiscal Viviane Morales, quien liderará el Ministerio de Educación, tendrá en sus objetivos a cumplir el fortalecimiento de la calidad académica sobre la cobertura, dignificarla labor de los maestros, mejorar los resultados del país en las pruebas como lo exámenes saber, y diseñar un enfoque en valores, asunto que ya le es muy cuestionado por la nueva oposición. Sumado a lo anterior está la suerte del Icetex, entidad que se le restó protagonismo en el actual gobierno.

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Elsa Noguera, al frente del Ministerio de Transporte, deberá volver a reactivar ese sector, en especial en la construcción de grandes proyectos viales que en esta administración, para lo cual creará una gerencia estratégica de proyectos, volver a crear una mesa de diálogo con el sector privado, entre otros retos.



En el Ministerio de Comercio, Industria y Comercio, Mauricio Gómez Amín, tendrá como reto seguir con las transformaciones en materia de comercio exterior, el crecimiento de las exportaciones. Para la cartera de Vivienda, el designado ministro Jaime Andrés Beltrán, l ministro de Vivienda designado, Jaime Andrés Beltrán, tendrá en sus actividades claves el diseño y ejecución de la nueva política habitacional del gobierno de Abelardo De la Espriella que está basada en un millón de viviendas sin cuota inicial para los estratos 1, 2 y 3, reactivar el sector de la construcción y recuperar la confianza en los programas de vivienda del país.



Fabio Arjona, el ministro designado de Ambiente, tiene entre su tarea clave lograr que el modelo de fracking responsable se pueda usar en el país, de la misma forma ejecutar canjes de deuda internacional por protección ambiental para mitigar el déficit fiscal y exigir resultados transparentes sobre las cifras de deforestación en la Amazonía. Finalmente la ministra entrante de Deporte, Juliana Gutiérrez, en sus objetivos estará devolver a este sector un presupuesto que sea más adecuado para la formación de los deportistas, en especial para la participación en justas como las olimpiadas. Igualmente modernizar esa entidad o analizar si la misma se puede fusionar con otra entidad, como se ha venido planteando.

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