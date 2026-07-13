Defensoría pide habilitar el paso en vías afectadas por lluvias

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las autoridades nacionales, departamentales y locales para adoptar medidas urgentes que permitan restablecer el tránsito en las vías afectadas por la temporada de lluvias en Boyacá, Casanare y Arauca.



La entidad informó que en las últimas horas se han registrado crecientes súbitas, avenidas torrenciales, inundaciones y deslizamientos que han causado derrumbes, pérdidas de banca y daños en puentes sobre corredores nacionales, departamentales y municipales, afectando la movilidad y dificultando la atención de la emergencia.



Según la Defensoría, las afectaciones han dejado poblaciones incomunicadas y sin acceso a servicios básicos como energía, agua potable, internet y gas, además de limitar el abastecimiento de alimentos, el acceso a los servicios de salud, la educación y el desarrollo de actividades productivas.



En Arauca, la entidad reportó daños en varios puentes y derrumbes sobre corredores estratégicos como la vía La Soberanía, donde colapsó el puente metálico del Caño Negro entre Saravena y Cubará. También se registran afectaciones en la Ruta de Los Libertadores y en la Vía Marginal de la Selva, especialmente en el puente sobre el río Tigre, en Fortul.

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En Boyacá, la situación afecta al menos 15 municipios, entre ellos Panqueba, Cubará, Paya, Guacamayas, Chiscas, San Mateo, Miraflores y Santa María. Además, permanecen incomunicados corredores como Güicán-Panqueba, Pisba-Labranzagrande y El Cocuy-Güicán, mientras continúan reportándose pérdidas de banca y deslizamientos en vías terciarias y departamentales.



Para Casanare, la Defensoría señaló afectaciones en el acceso al puente sobre el río San Salvador, entre San Salvador y Hato Corozal, además de múltiples derrumbes y daños en las vías que comunican a Sácama con La Salina.



También reportó la inundación del 90 % del casco urbano de San Luis de Palenque por el desbordamiento del río Pauto. En ese departamento, la emergencia ya deja 6.755 familias afectadas en 19 municipios.

La Defensoría indicó que sus regionales han acompañado las labores de coordinación y atención de la emergencia junto con las autoridades territoriales.



No obstante, insistió en la necesidad de adoptar acciones urgentes para restablecer la comunicación terrestre, facilitar el ingreso de la ayuda humanitaria y proteger los derechos fundamentales de las comunidades afectadas.

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