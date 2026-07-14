Petro es mezquino: Lara frente a negativa de posesión en base militar

Rodrigo Lara, ministro del Interior entrante, calificó este martes de "mezquina" la posición adoptada por el presidente, Gustavo Petro, quien negó la posibilidad de que su sucesor, Abelardo de la Espriella, se juramente el 7 de agosto en una base militar.



"Me parece francamente mezquino por parte del presidente intentar entorpecer esto", afirmó Lara a periodistas, en declaraciones en las que reafirmó lo dicho por el mandatario electo de que se posesionará en una guarnición militar en el suroccidente del país, con la firme intención de enviar un mensaje de apoyo a las tropas y de advertencia a los grupos armados ilegales.



"El plan A es posesionarse en una guarnición militar. El presidente lo dijo en campaña: él quiere una posesión que marque un símbolo de austeridad y un símbolo al mismo tiempo de comprensión total con los problemas de los colombianos y al mismo tiempo un símbolo básicamente que muestre su determinación y su voluntad de recuperar la seguridad de los colombianos", recalcó Lara.



En ese sentido aseguró que será en el suroccidente del país, donde justamente "operan todas estas estructuras delincuenciales con más fuerza, en donde más hay que combatirlas y en donde más sufre la población de los embates de estas organizaciones; donde ese falso marco de paz, que es la llamada paz total, hizo más daño, porque es allí en donde más se afianzaron esas organizaciones", apuntó.

Lea aquí: Franklin Gamboa, el profesor que rechazó comprarle a un vendedor de panela que votó por De la Espriella

Al ser consultado por el papel que tendrá el nuevo Congreso, que se posesionará el próximo 20 de julio, en el traslado de la juramentación de de la Espriella en una sede castrense, el Ministro del Interior designado dijo que el Legislativo sabrá tomar la decisión en función de lo que quieren los colombianos que votaron por el gobierno entrante.



"El Congreso no recibe órdenes del Presidente de la República y si el Congreso así lo quiere, de acuerdo con el anhelo que tiene el Presidente y los 13 millones de colombianos que lo acompañaron, pues el Presidente se posesionará en esa guarnición militar. Así lo quiere el pueblo colombiano, así lo quiere el Presidente y yo estoy convencido que así lo querrá también el Congreso de la República", aseguró Lara.



También reiteró el mensaje que desde hace días ha planteado el gobierno entrante, en el sentido de que habría una suerte de afectación a la democracia en caso de que se presenten protestas a decisiones del Ejecutivo que gobernará el país desde agosto.



"Aquí tenemos que resistir todos los que creemos en la democracia a esos intentos, no de la izquierda sino de la izquierda más radical, básicamente afectar y menoscabar a nuestra democracia", subrayó quien será el jefe de la política en el gobierno entrante.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .