Qué es el síndrome de ojo seco y por qué aumenta en Colombia

El síndrome de ojo seco se ha convertido en una de las afecciones oculares más frecuentes en Colombia. De acuerdo con la Sociedad Colombiana de Oftalmología, más del 30 % de la población presenta esta condición, mientras que el número de casos en personas jóvenes continúa aumentando, principalmente por la exposición prolongada a dispositivos electrónicos.

Esta alteración se produce cuando la superficie del ojo no recibe una lubricación adecuada. Según los especialistas, esto puede ocurrir porque las lágrimas no permanecen el tiempo suficiente sobre el ojo o porque su producción es insuficiente, lo que termina generando molestias que afectan las actividades diarias.

“El ojo seco es una condición en la que la lágrima no tiene la calidad adecuada; generalmente, puede ser porque la lágrima se evapora muy rápido y no logra mantenerse en la superficie del ojo o porque no se producen las suficientes lágrimas y el ojo no está lo suficientemente lubricado. Ahí aparecen los síntomas, que pueden ser la sensación de tener un cuerpo extraño o arenilla en el ojo, sequedad, enrojecimiento, picor o escozor, fotofobia (molestia excesiva por la luz) o visión borrosa”, dice María Isabel Maya, oftalmóloga y cirujana.

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Uno de los factores que más preocupa a los especialistas es el tiempo que las personas pasan frente a pantallas. El uso continuo de celulares y computadores disminuye la frecuencia del parpadeo natural hasta en un 60 %, situación que dificulta la correcta distribución de la lágrima y favorece la aparición de la sequedad ocular.

Cómo prevenir el síndrome de ojo seco

Aunque las pantallas representan uno de los principales factores de riesgo, no son el único. Los viajes en avión, los ambientes con aire acondicionado, el uso constante de ventiladores, los lentes de contacto, la contaminación, el envejecimiento, la menopausia y algunas enfermedades sistémicas también pueden favorecer el desarrollo de esta condición.

Para reducir el impacto sobre los ojos, los oftalmólogos recomiendan incorporar pausas visuales durante la jornada, especialmente para quienes trabajan o estudian frente a un computador.

“Yo a mis pacientes les sugiero un ejercicio de 20, 20, 20, y es: cada 20 minutos mirar a 20 pies (6 metros), por 20 segundos, y parpadear y continuar. Eso hace un pequeño descanso de los músculos del ojo y ayuda con la lubricación ocular”, dice la doctora.

Cuándo consultar al oftalmólogo por ojo seco

Los especialistas advierten que, si las molestias persisten pese a las pausas visuales o al uso de gotas, es importante acudir a valoración médica y evitar la automedicación.

La recomendación responde a que no todos los pacientes requieren el mismo tratamiento. El tipo de lágrimas artificiales y las demás alternativas terapéuticas dependen de la causa y del grado de severidad de la enfermedad, por lo que la evaluación de un profesional es fundamental.

En Medellín, la Clínica de Oftalmología Sandiego cuenta con una Unidad de Ojo Seco, donde el diagnóstico se realiza mediante equipos que permiten evaluar la calidad y la salinidad de la lágrima, además de descartar la presencia de ácaros en las pestañas sin procedimientos invasivos.

Sobre el tratamiento disponible en esa unidad, la especialista explicó: “Lo primero que hacemos es aplicar calor, luego realizamos una expresión de las pequeñas glándulas del párpado y aplicamos luz pulsada intensa para estimular la lubricación natural. Es un tratamiento totalmente indoloro y muy beneficioso para recuperar la calidad de vida del paciente”.

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