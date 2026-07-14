Está obligado: defensora Iris Marín pide a De La Espriella cumplir Acuerdo de Paz

La defensora del Pueblo, Iris Marín, le recordó este martes al presidente electo, Abelardo de la Espriella, que por mandato constitucional tiene que cumplir con el Acuerdo de Paz de 2016.



Esto ante las declaraciones expresadas por el mandatario, quien se pronunció en contra del pacto de paz firmado en el gobierno de Juan Manuel Santos con las extintas Farc, que no solo está blindado constitucionalmente, sino que varias instituciones y países ejercen como veedores y ejecutores de su puesta en marcha.



“El próximo presidente tiene la obligación de cumplir e implementar el Acuerdo Final de Paz”,

aseguró la defensora del Pueblo.



Insistió en que los acuerdos firmados en La Habana señalan que por orden constitucional "está la obligación de cumplir con el acuerdo de paz en tres períodos de gobierno", que inicia el tercer periodo el próximo 7 de agosto bajo el mando de Abelardo de la Espriella.



En lo que respecta a la eliminación de consejerías como la de la implementación del acuerdo de paz o la consejería de derechos humanos, Marín aseguró que su vigencia es una obligación constitucional.

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Asimismo, hizo un llamado al Gobierno entrante para que, más allá de los ajustes que se deban hacer en las consejerías y los ministerios, estos cambios no afecten los avances en la paz que se adelantan en la actualidad.



"El Presidente tiene la facultad de organizar su equipo de trabajo. Lo importante es que no haya regresividad, tanto en el cumplimiento del acuerdo de paz como en los objetivos relacionados a la protección de los derechos humanos", advirtió.



Y agregó que "hay instituciones e instancias muy importantes que han estado desde la Constitución del 91. Son decisiones delicadas, por lo que el gobierno tendrá que evaluar muy bien su impacto", advirtió Marín.



Finalmente, sobre el caso de Rodrigo Londoño "Timochenko", la Defensora resaltó expresó que, si bien es responsable de crímenes de guerra y de lesa humanidad, "está asumiendo su responsabilidad ante la JEP, donde tendrá que enfrentar las sanciones restaurativas que implican un compromiso con las víctimas", apuntó.

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