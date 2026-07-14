Magistrado Ramelli rechaza acabar la JEP como lo advierte el presidente

El presidente de la Jurisdicción Especial para la paz (JEP), Alejandro Ramelli, hizo un llamado al gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, para reunirse y debatir el futuro del Tribunal.



Esto luego de que de la Espriella calificará a la JEP de ser un "disfraz" que utilizan los ex guerrilleros y firmantes para quedar impunes.



"Nosotros estamos prestos a hacer una reunión con el nuevo gobierno, con el equipo que el señor presidente electo designe y creo que esa es la lógica de la jurisdicción, de un diálogo constructivo, respetuoso, dentro del marco de nuestras competencias y la autonomía judicial", señaló el magistrado.



Frente al futuro de la JEP, Ramelli aseguró que el Tribunal tiene un "blindaje nacional e internacional", señalando que desde el Consejo de Seguridad y la Corte Penal Internacional "han rodeado a la Jurisdicción".

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Incluso, en medio de las críticas del presidente electo, advirtió que varios firmantes si podrían terminar en la cárcel si no reconocen su responsabilidad en el conflicto armado en Colombia.



"Es que también hay cárcel. La cárcel es para aquellos que no reconocen responsabilidad, que no aportan verdad y que son derrotados en un juicio", agregó.



No obstante, señaló que las advertencias del alcalde electo de enviar a la cárcel es desconocer la constitución y los acuerdos alcanzados en 2016.



En sus declaraciones llevadas a cabo este martes en la conmemoración de los diez años del acuerdo de paz, el presidente de la JEP reiteró en que el permiso otorgado a Rodrigo Londoño a España está regulado en la ley 1820, el cual se pidió antes de la segunda vuelta presidencial bajo todo los requisitos necesarios.

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