Capturan en Rionegro, Antioquia a mexicano buscado por fraude millonario contra Estados Unidos

Cuando llegaba en un vuelo comercial, proveniente de Miami, Estados Unidos, las autoridades de Migración Colombia e Interpol capturaron al ciudadano mexicano Bryan Gardea, quien tenía circular roja de Interpol por una investigación en su contra por defraudar fondos de ayuda de Estados Unidos a las empresas afectadas por la pandemia.

De acuerdo con la información entregada por la Policía Nacional, “Gardea es solicitado por la justicia estadounidense para responder por los delitos de fraude electrónico, fraude bancario y lavado de dinero, tras ser señalado como el cabecilla de una red criminal que se aprovechó de la emergencia sanitaria mundial”.

Por esta razón tenía un requerimiento por la Corte Distrital del estado de Nuevo México, Estados Unidos, luego de que estuviera implicado en un presunto fraude que le habría permitido obtener, de manera irregular, más de un millón de dólares entre 2020 y 2021, tiempo en el que se presentó esta emergencia sanitaria mundial.

Según las investigaciones, Gardea se habría aprovechado de los programas de ayuda económica del Gobierno de los Estados Unidos para apoyar a las empresas para sobrellevar los impactos económicos generados por las medidas de aislamiento obligatorias implementadas para controlar los contagios de covid-19.

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“El desfalco sistemático se logró mediante la creación y utilización de empresas ficticias, falsificación de documentación y presentación de declaraciones financieras fraudulentas”, explicó la Policía Nacional sobre la forma de operar de esta organización criminal.

Luego de obtener estos recursos, según las investigaciones, esta persona desvió los recursos hacia cuentas privadas para luego destinarlos a sus gastos personales como compra de bienes como viviendas y vehículos.

La captura se efectuó por estos funcionarios judiciales, luego de cruzar los datos de las bases de datos de Interpol, lo que permitió la activación de los mecanismos de cooperación de la Policía internacional para materializarla.

Se espera que en las próximas horas, este extranjero sea enviado hacia Estados Unidos para que responda por los delitos mencionados y que un juez de Nuevo México determine si lo envía a prisión en el marco de estos hechos.

La captura de Gardea se produjo en medio de los controles migratorios que permitieron la devolución de otros seis estadounidenses, quienes iban en el mismo vuelo, que estarían implicados con presunto turismo sexual.

Tomado de El Colombiano.

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