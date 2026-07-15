José Manuel Restrepo se reúne con Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., en Washington

La agenda del equipo económico de Abelardo De La Espriella avanza en Washington. Liderado por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, integrantes del Gobierno entrante ya han sostenido reuniones con actores clave como el Banco Mundial y el FMI. La agenda continúa, y para este 15 de julio, se confirmó una reunión entre Restrepo y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

La cita contará con acceso limitado para cámaras y reporteros, de acuerdo con los protocolos habituales de la institución estadounidense.

Cabe recordar que Rubio fue uno de los primeros representantes del Gobierno estadounidense en felicitar al presidente electo De La Espriella. "Los mejores días de Colombia están por venir", dijo Rubio tras conocerse los resultados de la segunda vuelta electoral.

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Productividad y crecimiento económico: temas en Washington

Ayer Restrepo adelantó agenda junto a algunos de los ministros designados, entre ellos Omar Bula, quien asumirá como Canciller a partir del 7 de agosto. Ambos representantes del Gobierno entrante participaron en una charla en el Atlantic Council.

"El sentimiento predominante hoy en Colombia es una combinación de “esperanza y optimismo”, apuntó Restrepo en el inicio del encuentro.

En cuanto a la situación económica del país, José Manuel Restrepo comentó que una de las tareas del nuevo gobierno se relaciona con la productividad, "pues si no se mejora, el país no podrá mostrar todo su potencial de crecimiento.

Al respecto, el vicepresidente electo también dijo que la situación de natalidad será otro tema a revisar por lo que las ciudades capitales tienen tasas de fecundidad más bajas que en Japón. "Una ciudad como Bogotá tiene una tasa de 0,8 hijos por mujer y 0,9 Medellín", agregó.

Omar Bula dio un panorama sobre la actualidad política de Colombia, y afirmó que la administración pública estuvo seriamente afectada en años recientes, por lo que "iniciarán de cero" con nuevas políticas en nuevas direcciones.

También señaló que el crimen transnacional se ha apoderado de Colombia y la mitad de la soberanía, por lo que cree que será uno de los obstáculos más complicados que tendrá que enfrentar.

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