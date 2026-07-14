Así quedó conformado el Senado de la República para el periodo 2026-2030

En una audiencia pública el Consejo Nacional Electoral (CNE) culminó esta tarde el escrutinio que para definir la integración del Senado de la República para el periodo 20226-2030, el cual tuvo una votación total de 19.478.739 votos.
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El Legislativo quedó conformado de la siguiente manera: Pacto Histórico, con 26 curules, incluida la otorgada al excandidato presidencial Iván Cepeda por el estatuto de la oposición; Centro Democrático, con 17; Partido Liberal Colombiano, con 13; Alianza por Colombia, con 11; Partido Conservador Colombiano, con 10; Partido de la U, con 8; Coalición Cambio Radical – ALMA, con 7; Ahora Colombia, con 5; y Movimiento Salvación Nacional, con 4. En la circunscripción nacional por comunidades indígenas fueron elegidos el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) y el Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), con una curul cada uno.
La votación definitiva por partidos fue: Pacto Histórico 4.472.061, Centro Democrático 3.072.388, Partido Liberal Colombiano 2.276.614, Partido Conservador Colombiano 1.852.354, Partido de La U 1.553.639, Coalición Cambio Radical-Alma 1.241.082, Alianza Por Colombia 1.905.039, Movimiento Salvación Nacional 707.685 y Ahora Colombia 891.755.
Senadores definitivos
Partido Liberal Colombiano
Lidio Arturo García Turbay, Fabio Raúl Amín, Alix Yirley Vargas Torrado, Yessid Enrique Pulgar Daza, Gersson Vargas Valdeleón, Laura Ester Fortich Sánchez, Héctor Olimpo Espinosa Oliver, Óscar Hernán Sánchez León, Santiago Montoya Montoya, Camilo Andrés Torres Villalba, Álvaro Henry Monedero Rivera, María Eugenia Lopera Monsalve, Leonardo De Jesús Gallego Arroyave.
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Conservador Colombiano
David Alejandro Barguil Assis, Nadya Georgette Blel Scaff, Miguel Ángel Barreto Castillo, Daniel Restrepo Carmona, Marcos Daniel Pineda García, Juan Carlos García Gómez, Diela Liliana Benavides Solarte, Luis Eduardo Díaz Mateus, Santiago Barreto Triana, Wadith Alberto Manzur Imbett.
Partido de La U
Alfredo Rafael Deluque Zuleta, Antonio José Correa Jiménez, Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza, John Moises Besaile Fayad, Ana Paola García Soto, Norma Hurtado Sánchez, María Irma Noreña Arboleda, Juan Carlos Garces Rojas.
Movimiento Salvación Nacional
Enrique Gómez Martínez, John Alejandro Bermeo Rodríguez, Germán Andrés Rodríguez Prieto, Sara Jimena Castellanos Rodríguez.
Ahora Colombia
Ana Paola Agudelo García, Manuel Antonio Virguez Piraquive, Carlos Eduardo Guevara Villabón, María Lucía Villalba Gómez, Jennifer Dalley Pedraza Sandoval.
Coalición Cambio Radical - Alma
Selmen David Arana Cano, Carlos Mario Farelo Daza, Didier Lobo Chinchilla, Edgardo Miguel Espitia Cabrales, José Nicolás Gómez Medina, Nelson Javier López Rodríguez, Gonzalo Dimas Baute González.
Alianza por Colombia
Ariel Fernando Ávila Martínez, Duvalier Sánchez Arango, John Edickson Amaya Rodríguez, Carlos Eduardo Enriquez Caicedo, Andrea Padilla Villarraga, José Gutemberg Macea Gómez, Gustavo Adolfo Moreno Hurtado, Luis Carlos Rua Sánchez, Luis Alfonso Mejía Núñez, Wilder Iberson Escobar, Jonathan Ferney Pulido Hernández.
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Centro Democrático
Andrés Eduardo Forero Molina, Rafael Nieto Loaiza, Claudia Margarita Zuleta Murgas, Hernán Dario Cadavid Marquez, Julia Correa Nuttin, Carlos Manuel Meisel Vergara, Christian Munir Garces Aljure, María Clara Posada Caicedo, Honorio Miguel Henríquez Pinedo, Josué Alirio Barrera Rodríguez, Esteban Quintero Cardona, Enrique Cabrales Baquero, Óscar Leonardo Villamizar Meneses, Juan Fernando Espinal Ramírez, María Angélica Guerra López, Juan Fernando Caicedo Callejas, Zandra María Bernal Rincón.
Pacto Histórico
Iván Cepeda, Diana Carolina Corcho Mejia, Pedro Hernando Flórez Porras, Carmen Patricia Caicedo Omar, Wilson Neber Arias Castillo, Laura Cristina Ahumada García, Walter Alfonso Rodríguez Chaparro, Aida Yolanda Avella Esquivel, Ferney Silva Idrobo, Yuly Esmeralda Hernández Silva, Carlos Alberto Benavides Mora, Sandra Claudia Chindoy Jamioy, Jorge Alejandro Ocampo Giraldo, María Eugenia Londoño Ocampo, Alex Xavier Flórez Hernández, Kamelia Edith Zuluaga Navarro, Agmeth José Escaf Tijerino, Yaini Isabel Contreras Jiménez, Cristian Kevin Gómez Paz, Isabel Cristina Zuleta López, Martín Alonso Caicedo Carabali, Deisy Johana Osorio Marquez, David Ricardo Racero, Deyci Alejandra Omaña Ortiz, Orlando Miguel De La Hoz García, Mary Jurado Palomino.
Senadores Indígenas
Jesús Omero Cuasapud Chaspuengal e Isabel Peralta Epieyú.
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