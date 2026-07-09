De la Espriella reunirá por primera vez a su gabinete en consejo de ministros

Este viernes, en Barranquilla, se llevará a cabo el primer consejo de ministros del gobierno electo, en el que participarán los 11 ministros que ya fueron designados oficialmente por el presidente, Abelardo de la Espriella.



La reunión tendrá como objetivo empezar a definir las primeras prioridades del gobierno de De la Espriella y coordinar la forma como se desarrollará el trabajo del gabinete.

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“Como ustedes han podido ver este es un gobierno que empezó a trabajar antes de posesionarse y que empezó a recopilar información de empalme seis meses antes. Es un proyecto de gobierno muy serio, nos tomamos muy en serio el trabajo, de manera muy profesional, sin caos y sin desorden, como hemos visto estos años”, manifestó el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara.



Este jueves, varios ministros del Gobierno, incluido Lara, el vicepresidente, José Manuel Restrepo, y los ministros de Hacienda, Miguel Gómez, y Comercio, Mauricio Gómez, participaron junto con el nuevo mandatario en una reunión con la junta directiva del Banco de la República, en la que le manifestaron el respeto por su autonomía e independencia.

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