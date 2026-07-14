¿Quién es María Nohemí Arboleda? La nueva ministra de Minas y Energía de Abelardo de la Espriella

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, confirmó este lunes el nombramiento de María Nohemí Arboleda Arango como próxima ministra de Minas y Energía. La ingeniera electricista asumirá la dirección de esa cartera el próximo 7 de agosto, cuando se inicie el nuevo Gobierno.

Arboleda llega al cargo después de una trayectoria de más de 30 años en el sector energético. Actualmente se desempeña como gerente general de XM, empresa responsable de la operación del Sistema Interconectado Nacional y de la administración del mercado mayorista de energía, donde además se convirtió en la primera mujer en ocupar la Gerencia General

La nueva ministra es ingeniera electricista de la Universidad Nacional de Colombia y cuenta con una especialización y una maestría en Ingeniería de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica de la Universidad Pontificia Bolivariana. Durante su carrera también ha ocupado distintos cargos directivos en ISA y XM.

Al presentar a la funcionaria, De La Espriella afirmó que la designada “nunca había estado en política” y señaló que su experiencia en planeación energética, operación de sistemas eléctricos y administración del mercado de energía fue determinante para su elección. Según el mandatario electo, el objetivo es “conformar un gabinete con perfiles técnicos”.

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Los retos de María Nohemí Arboleda en el Ministerio de Minas

Entre las prioridades que tendrá la nueva ministra figuran fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico, aumentar la capacidad del servicio y promover el desarrollo de energías limpias con menores costos. Además, deberá trabajar en soluciones para las tarifas de energía, especialmente en la región Caribe, y recuperar la confianza de los inversionistas del sector.

El presidente electo también indicó que Arboleda coordinará acciones con los ministerios de Defensa y Ambiente para proteger la infraestructura energética y respaldar proyectos que respeten la biodiversidad. A su vez, contará con el apoyo del Ministerio de Hacienda para garantizar las condiciones financieras necesarias que permitan mantener la continuidad en la prestación del servicio.

Durante el anuncio, De La Espriella advirtió que el país enfrenta un “riesgo real de desabastecimiento energético” y sostuvo que la llegada de la nueva ministra representa “una luz de esperanza en el sistema energético”.

Tomado del Universal.

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