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Alexandra Falla será la ministra de las TIC del gobierno de Abelardo de la Espriella
El presidente electo anunció la designación de la comunicadora social, quien cuenta con experiencia en los sectores audiovisual y tecnológico.
Authored by
cesarmuñoz
Alexandra Falla Errate, Mintic.
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Miércoles, 15 de Julio de 2026

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, designó este miércoles 15 de julio a Alexandra Falla Errate como nueva ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

A través de un mensaje en su red social X, De la Espriella resaltó el recorrrido de la comunicadora social que asumirá las riendas de la cartera a partir del 7 de agosto. En su hoja de vida destaca un magíster en Ciencias Políticas y una especialización en Propiedad Intelectual, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías.

Sumado a esto, cuenta con experiencia en el cine y televisión.

Con este, ya son 14 las designaciones ministeriales en la denominada 'patria milagro'

Lea aquí:Así quedó conformado el Senado de la República para el periodo 2026-2030

"Es la hora de impulsar la soberanía digital, fortalecer el talento colombiano, cerrar brechas, modernizar el Estado, llevar conectividad a todos los rincones de Colombia y convertir la innovación en una herramienta para la productividad, la seguridad y las oportunidades.", afirmó el mandatario electo.

Con este, ya son 14 las designaciones ministeriales en la denominada 'patria milagro'.

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