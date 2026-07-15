Alexandra Falla será la ministra de las TIC del gobierno de Abelardo de la Espriella

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, designó este miércoles 15 de julio a Alexandra Falla Errate como nueva ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

A través de un mensaje en su red social X, De la Espriella resaltó el recorrrido de la comunicadora social que asumirá las riendas de la cartera a partir del 7 de agosto. En su hoja de vida destaca un magíster en Ciencias Políticas y una especialización en Propiedad Intelectual, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías.

Sumado a esto, cuenta con experiencia en el cine y televisión.

Con este, ya son 14 las designaciones ministeriales en la denominada 'patria milagro'

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"Es la hora de impulsar la soberanía digital, fortalecer el talento colombiano, cerrar brechas, modernizar el Estado, llevar conectividad a todos los rincones de Colombia y convertir la innovación en una herramienta para la productividad, la seguridad y las oportunidades.", afirmó el mandatario electo.

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