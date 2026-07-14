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Petro calificó de "asesinato" la muerte de un colombiano a manos de agentes del DHS
El presidente pidió explicaciones a Donald Trump tras la muerte de Johan Sebastián Durán, un colombiano de 26 años que recibió disparos durante un operativo migratorio en Estados Unidos.
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crojas
La ANDI denuncia ante la MOE declaraciones de Petro sobre las elecciones
Colprensa
Colprensa
Martes, 14 de Julio de 2026

Como una asesinato calificó el presidente de la República, Gustavo Petro, la muerte de un joven colombiano de 26 años a manos de miembros del Departamento de Seguridad Interna (DHS) que adelantaban una operación contra migrantes.

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Johan Sebastián Durán, quien tenía permiso de trabajo en Estados Unidos, murió por los disparos de agentes del DHS mientras estaba dentro de su vehículo, en la localidad de Biddeford, Maine.

Videos que captaron el ataque muestran que Durán no intentó huir, aunque los agentes aseguraron lo contrario, y que fue esposado cuando ya había muerto, aparentemente para simular que lo habían arrestado.

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Su hija, de 3 años, habría sido testigo del crimen.

"Lo mataron por creerlo un ser inferior y sin derechos y como persona tenía todos los derechos que a un ser humano se le confieren solo por nacer y era ciudadano con derechos en los EE.UU.", manifestó Petro.

Y agregó: "Espero del presidente Donald Trump un mensaje para Colombia sobre lo sucedido"

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