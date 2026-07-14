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Ola de violencia preocupa a la provincia de Ocaña
Defensoría del Pueblo mantiene las alertas tempranas y advierte sobre violaciones de los derechos humanos.
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jsarabia
En la provincia de Ocaña y zona del Catatumbo siguen los asesinatos selectivos.
Javier Sarabia Ascanio
Javier Sarabia
Martes, 14 de Julio de 2026

Una grave ola de violencia, reflejada en homicidios selectivos y enfrentamientos armados, afecta a la provincia de Ocaña y al Catatumbo, donde la Defensoría del Pueblo activó alertas tempranas para prevenir nuevas violaciones a los derechos humanos. Al mismo tiempo, la entidad reclama acciones urgentes por parte de las autoridades.

Expertos señalan que los homicidios responden a una disputa por el control de rutas estratégicas para el narcotráfico y la minería ilegal. Según las autoridades, en las confrontaciones participan el ELN, las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

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Además, los hechos de violencia registrados en los corredores viales mantienen en alerta a los líderes sociales, quienes reclaman acciones contundentes por parte de las autoridades para recuperar la tranquilidad ciudadana. Al parecer, los asesinatos obedecen a ajustes de cuentas entre bandas delincuenciales, a la confrontación entre el ELN y las disidencias de las FARC, así como a la incursión de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
 

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, buscan penetrar la zona del Catatumbo.

El temor se apodera de la gente

Uno de los hechos de sangre más recientes se registró en la vía que conduce a la granja El Algodonal de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, donde el ciudadano venezolano Danny Miguel Márquez González recibió varios impactos de arma de fuego. Las primeras versiones, según el coronel Fabio Espinel, comandante del Segundo Distrito de Policía de Ocaña, indican que el crimen habría sido consecuencia de una discusión durante el consumo de bebidas alcohólicas. Asimismo, cerca del relleno sanitario La Madera apareció el cadáver de Miguel David Argüelles Martínez, quien presentaba múltiples impactos de arma de fuego. La Seccional de Investigación Criminal (Sijín), con el apoyo de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, adelanta las indagaciones para esclarecer estos hechos ocurridos durante el fin de semana.

En la vía Ocaña-Cúcuta, en el trayecto hacia Capitán Largo, sector conocido como La Aurora, jurisdicción rural del municipio de Ábrego, fueron atacados a tiros un padre y su hijo. El progenitor resultó herido, mientras que el joven Faber Andrés Sánchez Jácome, de 21 años, murió en el lugar.

El atentado fue perpetrado muy cerca del sitio donde ocurrió la masacre del pasado 19 de mayo. En esa ocasión fueron asesinadas seis personas, entre ellas Freiman Velásquez, líder social de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat).

Líderes sociales solicitaron esclarecer la muerte de un campesino ocurrida en la vereda El Cauca, corregimiento de Pueblo Nuevo, zona rural de Ocaña. Habitantes del sector aseguran que Mauricio Navarro Ballesteros era un reconocido agricultor de la comunidad y perdió la vida durante una operación militar contra el Clan del Golfo. Por ello, la comunidad exige a las autoridades el esclarecimiento de los hechos, al sostener que el campesino no pertenecía a ningún grupo armado.

El operativo dejó un saldo de diez personas muertas: ocho presuntos integrantes del Clan del Golfo abatidos, el patrullero de la Policía Nacional Francisco Javier Jaime Angarita y el campesino Mauricio Navarro Ballesteros.

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Entretanto, el personero de Ocaña, Andrés Fauricio Torrado Amaya, asumió el acompañamiento de las investigaciones con el propósito de esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte del labriego.

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En los Consejos de Seguridad se adoptan medidas especiales para neutralizar a los violentos.
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