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Dos años después de la avalancha, El Tarrita sigue sin reconstrucción por falta de recursos
Aunque los estudios ya fueron aprobados, aún no existen los recursos para ejecutar una obra que superaría los $70.000 millones y que será uno de los retos para el próximo Gobierno.
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jsarabia
Damnificados y usuarios de la vía solicitan al nuevo gobierno incluir en el Plan Nacional de Desarrollo una solución definitiva al desastre natural.
Javier Sarabia Ascanio
Javier Sarabia
Viernes, 3 de Julio de 2026

A solo un mes de expirar el actual periodo presidencial de Gustavo Petro, los damnificados de la avalancha en la vereda El Tarrita aún esperan una solución definitiva a la emergencia natural que los dejó en la calle y sin esperanzas.

Los puentes metálicos, que eran provisionales, se quedaron como permanentes, ya que no se han apropiado recursos para la reconstrucción ni para mitigar los riesgos derivados del desastre natural ocurrido el 31 de mayo de 2023.

A lo anterior se suma la demora en el reasentamiento humano debido a los escándalos presentados en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Damnificados y usuarios de la vía solicitan al nuevo gobierno incluir en el Plan Nacional de Desarrollo una solución definitiva al desastre natural.

 

La triste realidad 

Con el paso de los años, esa arteria fundamental para conectar la frontera con la región del Catatumbo, la Costa Norte colombiana e, incluso, el interior del país, no tiene dolientes. Los usuarios de la carretera mantienen la esperanza de una fuerte inyección presupuestal en el Plan Nacional de Desarrollo del nuevo Gobierno.

Los viajeros cuestionan la actitud de los gobernantes de turno y de los líderes gremiales de Norte de Santander, que le siguen dando la espalda a Norte de Santander. Las alternativas que desde hace dos años busca el Instituto Nacional de Vías, Invías, para dar soluciones definitivas a la conectividad, se quedaron en el papel.

Por su parte, los transportadores aseguran que la emergencia se convirtió en paisaje y esperan un tratamiento especial, así como la intervención inmediata de una infraestructura vial bastante deteriorada. Además, piden reforzar los esquemas de seguridad.

Los damnificados esperan que, durante los 30 días de trabajo de los integrantes de la comisión de empalme del entrante Gobierno, recuerden los grandes problemas de la región del Catatumbo, especialmente el desastre natural.

Duraron tres años pasándose la pelota de Invías a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y, a la fecha, no se encontró una solución definitiva. Los estudios y diseños fueron aprobados, pero falta lo más importante: los recursos, que pueden superar los 70.000 millones de pesos, ya que se proyecta un puente de más de 300 metros de alta ingeniería”, señaló el líder comunal José Eduardo Gómez Sánchez.

Damnificados y usuarios de la vía solicitan al nuevo gobierno incluir en el Plan Nacional de Desarrollo una solución definitiva al desastre natural.

 

No hay recursos

Los estudios y diseños se encuentran a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías) y tienen como finalidad construir una infraestructura con puentes de más de 100 metros de longitud para superar la falla geológica generada tras la emergencia. 

La consultoría integral fue adjudicada al Consorcio Estudios 2024 y la interventoría a Brain Ingeniería Vial S.A.S., con una inversión cercana a los $1.125 millones de pesos destinados al diagnóstico y a la Fase III de las obras definitivas.

Los plazos contractuales han requerido prórrogas técnicas en terreno para definir con precisión la ingeniería de detalle, debido a la magnitud del desastre natural y a las continuas inestabilidades del terreno.

La cruda realidad es que no hay plata. Mientras tanto, los afectados siguen esperando la asignación del presupuesto para conjurar la emergencia. El presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Tarrita, Álvaro Jácome Rangel, reclamó una mayor socialización con la comunidad sobre los procesos de contratación y los avances de las obras para atender la emergencia vial.

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