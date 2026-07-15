Abren nuevo proceso disciplinario en la Procuraduría contra Olmedo López por manejo de recursos en la Ungrd

Una nueva investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en un contrato de logística para la atención de la emergencia generada por el fenómeno de La Niña de 2022 abrió la Procuraduría General de la Nación.



La investigación cobija al exdirector de la Unidad para la Gestión del Riesgo (UNGRD) Olmedo López, el exsubdirector para el Manejo de Desastres Sneyder Pinilla y el ex subdirector general Víctor Andrés Meza Galván

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La entidad investiga si se presentaron deficiencias en la planeación del contrato, como la falta de un análisis de precios y un estudio de mercado suficiente, razonado y verificable.



Se busca verificar la legalidad de la selección del contratista y el cumplimiento de sus condiciones de idoneidad, y determinar si durante la ejecución del contrato se garantizó el cumplimiento de las obligaciones, el recibo a satisfacción y la correcta validación de los pagos.

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