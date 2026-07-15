ONU pide una transición ordenada entre Petro y De la Espriella para proteger el Acuerdo de Paz

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aseguró que una transición fluida entre los gobiernos entrante y saliente, de Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella, contribuiría a preservar los avances que Colombia ha logrado en el marco del Acuerdo de Paz.



La declaración del secretario general de la ONU está contenida en el más reciente informe de la Misión de Verificación de la ONU, que abarca el período comprendido entre el 27 de marzo y el 26 de junio de 2026.



“Una transición fluida y cooperativa entre los gobiernos contribuiría a preservar los avances que Colombia ha logrado en el marco del Acuerdo de Paz y a sentar las bases para hacer frente a los desafíos actuales”, manifestó Guterres.



Reconoció que la paz y la seguridad volvieron a estar entre las principales preocupaciones de la población colombiana, como quedó evidenciado durante la reciente campaña electoral, pero señaló que llevar a cabo la implementación del acuerdo de paz contribuye a trabajar frente a esas problemáticas.

Lea aquí: Ataque con explosivos contra estación de Policía en Arauca deja tres muertos y 10 heridos

“Las zonas donde la violencia es más aguda son precisamente aquellas en las que la implementación ha sido insuficiente. Las políticas de seguridad y las iniciativas de paz pueden reforzarse mutuamente de forma armoniosa”, agregó Guterres.



El informe, que será presentado este miércoles en Nueva York por Miroslav Jenča, representante especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, reconoce avances graduales, aunque desiguales, en la implementación del Acuerdo de Paz.



Señala la necesidad de superar retos estructurales persistentes y realizar esfuerzos sostenidos para reforzar la presencia institucional, mejorar la coordinación entre sectores y garantizar que la implementación de las medidas del Acuerdo se traduzca en mejoras tangibles para las personas de las comunidades más afectadas por el conflicto.



Las declaraciones de Guterres y el informe de la Misión de Verificación de la ONU se conocen cuando el presidente entrante, Abelardo de la Espriella, ha manifestado que el exjefe del secretariado de las Farc, Rodrigo Londoño, y los demás exmiembros de ese grupo deberían pasar la vida en la cárcel, lo que implicaría una reforma constitucional e incumplir el acuerdo con las Farc, por parte del gobierno.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.