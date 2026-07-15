Juzgado falla contra Petro y le ordena retractarse por señalamientos a conjuez del CNE

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“Este conjuez nunca debió ser conjuez, pero hay un hecho peor: el CNE no ha decidido que Colombia Humana se fusione con el Pacto, por lo cual aplica la norma de coalición de minorías a lo que es un partido, el mayor de Colombia, y por ahí impide la inscripción de listas de ese partido, donde obtuvo mayorías hace cuatro años”, agregó Petro en su momento.

En ese sentido, el juzgado quince de familia de Bogotá también aseguró que, con la publicación del presidente, también se vulneró el derecho a la dignidad humana del abogado Ibáñez.

Sobre la retractación, el juez escribió:

“Dicha retractación deberá precisar que las manifestaciones realizadas no constituyen una declaración sobre la responsabilidad penal del señor Hollman Ibáñez Parra, por cuanto la determinación de su eventual existencia de responsabilidad penal corresponde exclusivamente a las autoridades judiciales competentes, dentro del marco del debido proceso y con plena observancia de la presunción de inocencia”.

En la decisión (tomada en primera instancia), la justicia también fue enfática en asegurar que la retractación deberá ser por los mismos canales oficiales y con un nivel de difusión equivalente al trino inicial.

Además, el documento pide que se garantice la visibilidad de la retractación por al menos un mes en la red social X, donde todavía se puede ver el trino que inició la querella.

Por último, el juez estableció que el presidente Petro “deberá aclarar que los cuestionamientos formulados respecto del ejercicio profesional del accionante no pueden entenderse como una afirmación respaldada por una decisión judicial o por un pronunciamiento definitivo de la autoridad competente”.

Solo queda esperar si el mandatario cumplirá con la retractación en el plazo estipulado o esta será, como otras, una de las que quede en espera por meses.

Tomado de El Colombiano.

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