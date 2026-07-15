¿El presidente De la Espriella podrá despachar, como quiere, desde Barranquilla?

El presidente electo Abelardo de la Espriella ha dicho que quiere gobernar o “despachar” desde las regiones. Durante la campaña y ya como ganador de las elecciones, lo hizo desde sus oficinas en Barranquilla. De hecho, su primer “consejo de ministros” se realizó allí. Pero también ha recibido a mandatarios locales de todo el país y desde ese lugar es donde graba sus transmisiones para redes.

Pero, ¿cómo puede gobernar desde la capital del Atlántico? ¿Qué pasaría con la Casa de Nariño? Son preguntas que surgen. No se puede negar que la mayor parte de la máquina estatal está en Bogotá, pero, precisamente, este sería uno de los aspectos que quiere cambiar De la Espriella, que creció en la costa Caribe.

Precisamente, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, aliado político del presidente electo, se refirió al tema de poner a la capital del Atlántico como sede alternativa del Gobierno. En la Casa de Nariño seguirían funcionando algunas entidades, aunque De la Espriella ha dicho que no vivirá allí.

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¿Otra “Casa de Nariño”?

En diálogo con Blu Radio, Char dijo que el Edificio de la Aduana está siendo evaluado para ser la sede del despacho presidencial en la ciudad. Según el alcalde, la decisión de establecer a Barranquilla como sede de cogobierno es un compromiso que irá más allá de los símbolos. “Es en serio y lo va a firmar el 7 de agosto. Nos lo prometió”, dijo. Y añadió que “han subido los precios de los tiquetes” a Barranquilla en estos días que el foco se ha puesto sobre la ciudad.

Los Char tendrán aliados cercanos en el gobierno entrante como la exgobernadora del Atlántico Elsa Noguera (MinTransporte) y el exsenador liberal Mauricio Gómez Amín (MinComercio), por solo nombrar dos grandes figuras del nuevo gabinete.

La idea de gobernar desde otra ciudad que no sea Bogotá no es nueva. Ya ocurrió con otro presidente, Rafael Núñez, a finales del siglo XIX. También costeño, gobernó desde Cartagena. Hoy existen facilidades tecnológicas y de comunicaciones que no había en esa época, hace más de cien años.

Pero, por más tecnología que haya, no es lo mismo que el presidente esté en otra ciudad a que esté en la Casa de Nariño, donde tiene a la mayoría de los ministerios en el mismo sector del Centro de Bogotá. Desde allí llama y se puede reunir con los funcionarios en persona, en minutos. Aunque también la tecnología permite que lo pueda generar un sistema “blindado” para tener esas comunicaciones.

Lo otro es que De la Espriella no estará exclusivamente desde Barranquilla sino que permanecerá por varios días en algunas regiones, como prometió en campaña, liderando puestos de mando unificados (PMU). La primera semana de gobierno será en La Guajira, como lo reveló este diario.

La presencia en los territorios ya se ha demostrado desde el “empalme regional”, en el que De la Espriella ha visitado diferentes departamentos como Norte de Santander y Casanare. Por ende, es probable que esta dinámica se mantenga en el gobierno y que se adapte la seguridad y logística para cumplir con la agenda.

“Mover una ballena encallada”

Para Felipe Murillo, politólogo, doctorando en ciencia política y profesor de la Universidad Eafit, que De la Espriella establezca su despacho de gobierno en Barranquilla no implica una acción concreta de descentralización ni desconcentración, porque no se transfiere poder de manera formal a la alcaldía de Barranquilla, ni se están creando dependencias subordinadas del Ejecutivo en las regiones. Simplemente, él y su equipo estarían en los territorios.

Por eso, dice Murillo, “se trata de una decisión logística y simbólica que trata de que el poder ejecutivo debe mirar más allá de Bogotá y fijar la mirada en las regiones; un mensaje al bogocentrismo administrativo”. En apariencia, agrega, “suena deseable, pero no necesariamente lo es por los retos que implica”.

Además, explica que intentar mover la estructura institucional, que ha tenido sus sedes físicas en Bogotá, es “como buscar mover una ballena encallada” y que los retos tendrán que ver con la cuestión de cómo será el contacto con ministerios y direcciones clave, o qué figura “permitirá mejor articulación, comunicación y acción gubernamental”. Algo similar a lo ya mencionado de tener a los ministerios y entidades cerca, o no.

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El poder de los Char

Por su parte, Diógenes Rosero, experto en las dinámicas políticas de la región Caribe y profesor de la Universidad del Atlántico, dice que hay tres retos principales para la idea del presidente electo.

Primero, si su decisión se enfocará en Barranquilla o en las regiones en general. Segundo, cuál será el rol de la casa Char, quienes se reitera que son aliados del gobierno electo y mandan en esa ciudad. Y tres, si habrá discusiones con otras fuerzas políticas que vayan más allá de los aliados del presidente electo.

Rosero explica que despachar desde la capital del Atlántico implicaría “trasladar algún tipo de infraestructura (estatal) que le puede quedar a la ciudad”. Otros retos incluyen, dice, la seguridad del presidente y la identificación de esa sede alterna.

También está la cuestión del poder de la familia Char, que no solo tendrían presidente aliado, sino que lo tendrían en casa, algo no visto en gobiernos anteriores. Para Rosero, “vale la pena preguntarse si el gobierno entrante le apostará a diferentes actores de la política regional en el Caribe o pondrá el foco en sus aliados”, como los Char o el senador de La U Alfredo Deluque, de La Guajira, quien compite para ser presidente del Senado aunque protagoniza la puja con Honorio Enríquez del Centro Democrático que también desea esa posición.

Para Rosero, es clave que el gobierno tenga discusiones con otros actores como sociedad civil, empresarios, gremios. Y cuestiona “si el presidente será capaz de concertar las políticas públicas regionales o nacionales con otros sectores, porque hasta ahora tiene un gabinete identitario”. Es decir, que en su mayoría es afín al “nicho” abelardista, pero sin cuotas partidistas, lo que también es destacable.

Mientras se acerca la posesión el 7 de agosto, el presidente electo sigue trabajando desde su sede principal y este martes hizo un importante nombramiento (ver recuadro). Allí, en su despacho principal, tiene varios símbolos que lo identifican y diversas lecturas, como el texto de aforismo “Escolios a un texto implícito” de Nicolás Gómez Dávila.

Bisnieto de Mariano Ospina sería embajador

El nuevo embajador de Colombia ante la Unión Europea en Bruselas sería el abogado colombo español Juan Gonzalo Ospina, bisnieto del presidente Mariano Ospina Pérez, según reveló el periodista Melquisedec Torres. En esa oficina está la representación ante Bélgica, Luxemburgo, Misión ante la UE y la OTAN. Ospina hijo de padre colombiano y madre española, y nació en España. Iba a ser embajador en Madrid, pero como es ciudadano español no puede hacerlo. Es, como De la Espriella, abogado penalista. Como dato curioso, se suma a los familiares de Laureano Gómez que ya están en el gobierno; este era rival de Ospina Pérez.

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