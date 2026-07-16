De Cúcuta a la Nasa, la joven física que proyecta el futuro de los trajes espaciales

Adriana Paola García Carvajal es una joven apasionada por los misterios del universo. Nació en Cúcuta, tiene fuertes raíces familiares en el municipio de Cucutilla y vivió en la capital de Norte de Santander hasta los 16 años, cuando se graduó del colegio.

Hoy, a punto de iniciar su cuarto semestre de física en la Universidad de los Andes, se prepara para cumplir uno de sus grandes sueños: viajar a Houston, Texas, durante la primera semana de noviembre, para participar en un prestigioso programa aeroespacial.

Con este logro, el talento de la región hace historia por partida doble. Adriana se suma a Luisa Ochoa Pérez, una estudiante de secundaria de 16 años recientemente seleccionada, convirtiéndose así en una de las dos cucuteñas que representará a la ciudad en la cohorte de 2026 de este exigente programa.

La inmersión hace parte del International Air and Space Program (IASP), esta convocatoria es operada de manera oficial por AEXA (Aplicaciones Extraordinarias Aeroespaciales).

Esta empresa privada es un contratista tecnológico y una corporación binacional con una profunda integración en el ecosistema de proveedores de la Nasa. El programa reúne a jóvenes talentos de entre 15 y 25 años para competir proponiendo soluciones reales; el equipo ganador tendrá la oportunidad de enviar su proyecto directamente a la estación espacial internacional.

La Opinión conversó con Adriana sobre su proyecto, su amor por la astrofísica y las barreras que ha logrado romper.

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¿Cómo fue el proceso para llegar a ser seleccionada en este programa?

Encontré este programa hace ya dos años, cuando me empezó a interesar el tema de la física, y esperé hasta este año para poder postularme y tener un poco de preparación previa con ciertos temas para sentirme segura.

Me presenté gracias también a que estoy en un grupo de astronomía en la universidad, donde me hablaron del programa; decidí investigar y postularme para la edición de este año.

¿De qué trata el proyecto con el que logró la clasificación?

La primera etapa era proponer un proyecto hipotético. El que yo mandé fue sobre el estudio de materiales para mejorar los trajes de los astronautas y de las naves por el tema de la radiación cósmica.

Me inspiré en las noticias de la misión Artemis 2, ya que la radiación es uno de los problemas que más se han complicado desde el inicio de la exploración espacial. Busco aportar a la mejora de la seguridad de los astronautas en futuras misiones.

¿Qué la motivó a estudiar física y enfocarse en la inmensidad de la ciencia espacial?

Desde hace varios años me llamaba mucho la atención el tema de los agujeros negros y de la materia oscura. Son temas bastante específicos y a veces parecen difíciles de entender, pero esa curiosidad fue la que me inspiró a estudiar física.

Me mueve saber que voy a aprender mucho más del universo que nos rodea; la astrofísica en general es algo que me inspira desde hace años.

¿Cuáles son sus expectativas cuando viaje a Houston con AEXA?

Espero aprender muchísimo del trabajo en grupo y el trabajo interdisciplinar. Iremos a las instalaciones de AEXA, las cuales están justo al lado de las de la Nasa. Vamos a tener una preparación previa y, una vez allá, asistiremos también a charlas con astronautas.

Podré resolver dudas, descubrir cómo ingresar a esta industria y qué puedo ofrecer yo desde mi carrera. Es un sueño hecho realidad estar en un programa que he estado viendo por años en internet.

Para los jóvenes de nuestras regiones, ¿es la ubicación geográfica una verdadera barrera para soñar con la ciencia aeroespacial?

La barrera geográfica sí es algo que hay que estudiar, porque es claro que en ciudades grandes como Bogotá las oportunidades son más visibles. Sin embargo, hoy en día, con el acceso que tenemos a internet, la búsqueda de oportunidades ya no está tan limitada como antes.

Hay muchísimas becas en otros países y dentro de Colombia. Les diría a los niños y jóvenes de Cúcuta que se atrevan, que investiguen lo que les apasiona y no tengan miedo, porque al final, el desarrollo científico es la base de toda tecnología.

Un impacto estructural para la región

El auge de estos programas educativos coincide con la revitalización de la exploración espacial liderada por la misión Artemis, la cual busca expandir la accesibilidad del espacio a diversas demografías y latitudes.

Para Norte de Santander, el retorno de Adriana y Luisa, una vez terminado el programa fomenta un modelo de “circulación de cerebros” que reemplaza la histórica fuga de capital humano.

Al transmitir sus experiencias a nivel local, estas jóvenes podrían generar un efecto multiplicador invaluable: elevarán las expectativas académicas de sus pares y disiparán la noción de que la ingeniería de élite es exclusiva del hemisferio norte.

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