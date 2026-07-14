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¿Ya diligenció el RIT? La Secretaría de Hacienda lo invita a cumplir con este requisito
El RIT permite organizar la información de cada contribuyente, asignar correctamente la codificación tributaria y mantener un control más preciso sobre las declaraciones.
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orlando.carvajal
La Secretaría de Hacienda de Cúcuta invita a los contribuyentes a diligenciar el RIT/ Foto archivo
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Martes, 14 de Julio de 2026

El Registro de Información Tributaria (RIT) se convirtió en un requisito obligatorio para todas las personas naturales y jurídicas que desarrollen actividades comerciales industriales y de servicios en Cúcuta. Así lo recordó la Secretaría de Hacienda Municipal, que inició una campaña para promover la inscripción de los contribuyentes y evitar que comerciantes, empresarios y profesionales independientes se expongan a sanciones económicas contempladas en el Estatuto Tributario local.

La jefe de la Oficina de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda, Eliana Garza, explicó que este registro constituye la inscripción oficial como contribuyente ante el municipio y es una de las principales disposiciones establecidas en el Acuerdo 035 de 2025, mediante el cual se adoptó el nuevo Estatuto Tributario de Cúcuta, vigente desde el 1 de enero de este año.


“La obligación de inscribirse está contemplada en el Estatuto Tributario. Toda persona que ejerza una actividad comercial en el municipio debe estar registrada en el RIT. La invitación es a que realicen el trámite oportunamente porque la no inscripción genera sanciones”, señaló la funcionaria.


El registro aplica tanto para empresas como para contribuyentes, establecimientos abiertos al público y profesionales independientes que obtengan ingresos derivados de actividades económicas en la ciudad, quienes deberán formalizar su condición de contribuyentes ante la administración municipal.

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Herramienta para fortalecer 
el control tributario

Además de cumplir una obligación legal, el Registro de Información Tributaria permitirá a la Secretaría de Hacienda mantener una base de datos actualizada sobre la actividad económica del municipio, facilitando la administración del impuesto de Industria y Comercio (ICA) y mejorando los procesos de fiscalización.

Garza explicó que el RIT permite organizar la información de cada contribuyente, asignar correctamente la codificación tributaria y mantener un control más preciso sobre las declaraciones y pagos que realizan anualmente.

“Con esta información organizada podemos administrar mejor la base de contribuyentes, verificar la actividad económica de personas naturales y jurídicas y optimizar el recaudo del impuesto de Industria y Comercio”, indicó.

La funcionaria precisó que este proceso también fortalece la planeación financiera del municipio, al contar con información más confiable sobre el comportamiento de la economía local, lo que facilita la formulación de políticas públicas y mejora la capacidad de inversión en obras y programas para la comunidad.

Estatuto Tributario del municipio de Cúcuta/Foto: Archivo
La falta de inscripción
genera sanciones

La Secretaría de Hacienda recordó que el incumplimiento de esta obligación acarrea sanciones económicas establecidas en el artículo 888 del Acuerdo 035 de 2025.

Según explicó Garza, el valor de la sanción depende del tiempo durante el cual el contribuyente haya permanecido sin registrarse, ya que el incumplimiento genera una acumulación mensual hasta el momento en que se formalice la inscripción.

“El Estatuto Tributario establece quiénes deben inscribirse, las obligaciones que tienen y las sanciones que se generan cuando no cumplen con este requisito”, afirmó.

Por ello, la administración municipal invitó a los contribuyentes a no esperar una actuación administrativa para regularizar su situación tributaria y realizar el procedimiento de manera voluntaria.

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Más de 229 contribuyentes 
ya fueron inscritos de oficio

Como parte del proceso de actualización de la base tributaria, la Subsecretaría de Rentas e impuestos expidió una resolución mediante la cual fueron inscritos automáticamente más de 229 contribuyentes que figuraban en el Régimen Simple de Tributación de la DIAN.

Garza explicó que algunas de las personas incorporadas automáticamente ya habían acumulado sanciones por no haber realizado oportunamente el trámite, razón por la cual insistió en la importancia de actualizar cuanto antes la información tributaria. 
Desde la Secretaria de Hacienda invitamos a los contribuyentes que no aparecen registrados a que se formalicen.

Atención personalizada para realizar el trámite

La Oficina de Fiscalización informó que los ciudadanos que tengan dificultades para efectuar el registro por medios digitales pueden acercarse directamente a la Secretaría de Hacienda, ubicada en la Alcaldía de Cúcuta, donde recibirán orientación gratuita sobre el procedimiento y los documentos requeridos.

La dependencia reiteró que el objetivo de la campaña no es sancionar a los contribuyentes, sino facilitar su formalización y mantener organizada la información tributaria del municipio.
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