¿Ya diligenció el RIT? La Secretaría de Hacienda lo invita a cumplir con este requisito

El Registro de Información Tributaria (RIT) se convirtió en un requisito obligatorio para todas las personas naturales y jurídicas que desarrollen actividades comerciales industriales y de servicios en Cúcuta. Así lo recordó la Secretaría de Hacienda Municipal, que inició una campaña para promover la inscripción de los contribuyentes y evitar que comerciantes, empresarios y profesionales independientes se expongan a sanciones económicas contempladas en el Estatuto Tributario local.

La jefe de la Oficina de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda, Eliana Garza, explicó que este registro constituye la inscripción oficial como contribuyente ante el municipio y es una de las principales disposiciones establecidas en el Acuerdo 035 de 2025, mediante el cual se adoptó el nuevo Estatuto Tributario de Cúcuta, vigente desde el 1 de enero de este año.



“La obligación de inscribirse está contemplada en el Estatuto Tributario. Toda persona que ejerza una actividad comercial en el municipio debe estar registrada en el RIT. La invitación es a que realicen el trámite oportunamente porque la no inscripción genera sanciones”, señaló la funcionaria.



El registro aplica tanto para empresas como para contribuyentes, establecimientos abiertos al público y profesionales independientes que obtengan ingresos derivados de actividades económicas en la ciudad, quienes deberán formalizar su condición de contribuyentes ante la administración municipal.

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Herramienta para fortalecer

el control tributario

Además de cumplir una obligación legal, el Registro de Información Tributaria permitirá a la Secretaría de Hacienda mantener una base de datos actualizada sobre la actividad económica del municipio, facilitando la administración del impuesto de Industria y Comercio (ICA) y mejorando los procesos de fiscalización.

Garza explicó que el RIT permite organizar la información de cada contribuyente, asignar correctamente la codificación tributaria y mantener un control más preciso sobre las declaraciones y pagos que realizan anualmente.

“Con esta información organizada podemos administrar mejor la base de contribuyentes, verificar la actividad económica de personas naturales y jurídicas y optimizar el recaudo del impuesto de Industria y Comercio”, indicó.

La funcionaria precisó que este proceso también fortalece la planeación financiera del municipio, al contar con información más confiable sobre el comportamiento de la economía local, lo que facilita la formulación de políticas públicas y mejora la capacidad de inversión en obras y programas para la comunidad.