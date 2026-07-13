¿Quién domina el comercio electrónico? Así compiten TikTok Shop, Mercado Libre y Shopify

La competencia en el comercio electrónico mundial ya no se limita a ofrecer más productos o mejores precios. Hoy las grandes plataformas compiten por transformar la forma en que las personas descubren, compran y reciben sus productos.

En este escenario, TikTok Shop, Mercado Libre y Shopify representan tres estrategias completamente diferentes: el comercio impulsado por el contenido, el ecosistema integral de marketplace y servicios financieros, y las tiendas virtuales independientes mueven el e-commerce.

Aunque Shopify continúa administrando el mayor volumen de ventas entre las tres compañías, TikTok Shop es el jugador que más rápido está creciendo y Mercado Libre mantiene un liderazgo consolidado en América Latina gracias a su infraestructura logística y financiera.

Durante 2025, TikTok Shop alcanzó un volumen bruto de mercancías, GMV, cercano a US$64.300 millones, prácticamente el doble frente al año anterior. Su crecimiento ha sido impulsado por el llamado ‘social commerce’, un modelo en el que los usuarios descubren productos mientras consumen videos y pueden comprarlos sin salir de la aplicación. Solo en Estados Unidos la plataforma superó los US$15.000 millones en ventas, mientras que el Sudeste Asiático continúa siendo su principal mercado.

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En contraste, Mercado Libre cerró 2025 con un GMV superior a US$51.500 millones, consolidándose como el mayor jugador del comercio electrónico latinoamericano. A diferencia de TikTok Shop, su estrategia no gira alrededor del entretenimiento, sino de un ecosistema que integra marketplace, logística, pagos digitales, créditos y servicios financieros mediante Mercado Pago.

La compañía también ha intensificado su apuesta por categorías de alto crecimiento. Un ejemplo es el lanzamiento en Colombia de Belleza Libre, desarrollado junto con L’Oréal Groupe, una iniciativa que ofrece descuentos de hasta 40%, herramientas de inteligencia artificial y realidad aumentada para facilitar la compra de productos de belleza. Según Mercado Libre, esta categoría registró 4,5 millones de búsquedas durante el último año, un crecimiento de 27% frente al periodo anterior, reflejando el creciente interés de los consumidores por comprar este tipo de productos a través de canales digitales.

Por su parte, Shopify juega con reglas diferentes. La empresa no funciona como un marketplace, sino que proporciona la infraestructura tecnológica para que millones de marcas administren sus propias tiendas virtuales. Gracias a ese modelo, los comercios que utilizan Shopify movieron cerca de US$378.441 millones en GMV durante 2025, una cifra muy superior a la registrada por TikTok Shop y Mercado Libre. Su crecimiento ha estado acompañado por nuevas herramientas de inteligencia artificial, automatización e integración con redes sociales, permitiendo que las empresas mantengan una relación directa con sus clientes.

Por ello, si el liderazgo se mide por la escala del negocio, Shopify mantiene la ventaja gracias a la magnitud de su ecosistema de comercios. En términos de crecimiento, TikTok Shop es el competidor que más rápidamente está ganando terreno al convertir el contenido en un canal de ventas y atraer nuevos consumidores.

Por su parte, Mercado Libre continúa dominando el comercio electrónico en América Latina con una estrategia basada en logística, pagos digitales y servicios financieros. Más que una disputa por un único ganador, la competencia demuestra que cada plataforma ha encontrado una ventaja competitiva distinta, permitiendo que cada plataforma coexista en el e-commerce.

Colombia impulsa las ventas en línea

Colombia continúa consolidándose como uno de los mercados más dinámicos para el comercio electrónico en América Latina. De acuerdo con la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, Ccce, las ventas en línea alcanzaron $105,4 billones en 2025, un crecimiento de 5,9% frente a 2024, mientras que el número de transacciones aumentó 19,9%, llegando a los 684,6 millones de operaciones. El impulso ha estado acompañado por una mayor adopción de pagos digitales, mejores tiempos de entrega y una creciente participación de categorías como moda y tecnología.

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