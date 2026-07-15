Gobernación y Unisimón presentan la primera especialización médico-quirúrgica del departamento

La Gobernación de Norte de Santander y la Universidad Simón Bolívar campus Cúcuta presentaron la nueva Especialización en Anestesiología ante representantes de entidades públicas y privadas del sector salud y medios de comunicación.

Este posgrado marca un hito histórico al constituir la primera especialización médico- quirúrgica ofrecida en el departamento, impulsando el desarrollo científico y de la salud en la región, destacó el rector de la institución, José Consuegra Bolívar, señalando la trascendencia del logro académico, que “le permitirá a los nortesantanderanos formarse en su propio terruño”.

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Con este programa “vemos como la Unisimón con firmeza consolida al departamento como un referente de educación especializada, aportando a la producción científica, académica e institucional para fortalecer la red pública y privada de salud”, afirmó el gobernador encargado de Norte de Santander, Rafael Hernán Sanín Blanco.

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