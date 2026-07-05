Norte de Santander tiene su primera especialización médico-quirúrgica, se ofrecerá en la Unisimón

La educación en salud en Norte de Santander alcanza un hito histórico gracias a la Universidad Simón Bolívar. La institución recibió la aprobación oficial del Ministerio de Educación Nacional para ofertar la Especialización en Anestesiología en su campus Cúcuta, consolidando así la Facultad de Ciencias de la Salud con el primer programa de posgrado en especialización médico-quirúrgico del departamento.

Este nuevo programa tendrá una duración de tres años y un plan de estudios estructurado en 188 créditos académicos.

Su propósito central es la formación de especialistas con sólidos conocimientos, capaces de llevar a cabo un acto anestésico en pacientes quirúrgicos o que requieran algún tipo de sedación por cualquier tipo de procedimiento, dentro o fuera del quirófano y en pacientes críticos, haciendo manejo del dolor tanto agudo como crónico, actuando bajo principios de responsabilidad y ética profesional.

José Consuegra Bolívar, rector de la Unisimón, confirmó que esta especialización responde a las necesidades urgentes de la región. El programa contribuirá a la formación de especialistas idóneos en Norte de Santander para desempeñarse en escenarios quirúrgicos de alta, mediana y baja complejidad, con un sello humanístico y pensamiento crítico.

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Por su parte, la directora general de la Unisimón en Cúcuta, Yolanda Gallardo de Parada, sostuvo que este avance reafirma el compromiso de la academia con el desarrollo del territorio:

“La llegada de esta resolución es el fruto de un esfuerzo institucional sostenido por elevar la competitividad regional. Entregarle a Norte de Santander su primer posgrado médico-quirúrgico significa que nuestros profesionales de la salud ya no tendrán que desplazarse a otras ciudades para especializarse, permitiendo así que el talento humano fortalezca los entornos clínicos locales”.

Con el respaldo de siete grupos de investigación institucionales (entre los que destacan Innovación Tecnológica y Salud, y Neurociencias del Caribe), el programa cumple con los más altos estándares de calidad científica. De este modo, la Unisimón sigue liderando la transformación social en la frontera colombiana a través del conocimiento de vanguardia.

La Especialización en Anestesiología se suma a la oferta de posgrados del campus Cúcuta, que ya cuenta con un número importante de especializaciones, maestrías y doctorado en áreas como administración, derecho, psicología, ciencias sociales, ingenierías, educación y salud.

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