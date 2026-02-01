Unisimón amplía las opciones de formación profesional en salud con el nuevo programa de Nutrición y Dietética

La Universidad Simón Bolívar, campus Cúcuta, anunció la apertura de su nuevo programa académico de Nutrición y Dietética, adscrito a la Facultad de Ciencias de la Salud, fortaleciendo así su oferta de formación profesional y su compromiso con el desarrollo social y el bienestar de la región.

Su creación responde a la necesidad de formar profesionales capaces de afrontar los desafíos actuales relacionados con la nutrición, la seguridad alimentaria, las enfermedades asociadas a la alimentación y la promoción de estilos de vida saludables, especialmente en un territorio fronterizo que demanda respuestas integrales en materia de salud pública.

Cuenta con registro calificado otorgado por el Ministerio de Educación Nacional mediante la Resolución No. 016113 del 16 de junio de 2026 y se encuentra registrado en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) con el código 111303. Tiene una duración de nueve semestres y contempla 156 créditos académicos.

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Su plan de estudios se caracteriza por una formación integral que articula áreas como ciencias biológicas, bromatología, nutrición clínica, salud pública, seguridad alimentaria, innovación y emprendimiento, permitiendo a los estudiantes desarrollar competencias para intervenir en diversos escenarios profesionales.

Para Yolanda Gallardo de Parada, directora general de la Universidad Simón Bolívar del campus Cúcuta, este representa un paso importante en la consolidación de la institución como referente regional en educación superior. "Con Nutrición y Dietética reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer educación de alta calidad que impacte positivamente el territorio.

Formaremos profesionales capaces de liderar la transformación social a través de la ciencia de la alimentación, promoviendo hábitos saludables y respondiendo con rigor técnico y científico a las necesidades de nuestra comunidad", afirmó.

Por su parte, Jelsy Millena Jácome Suárez, directora Académica y de Autoevaluación, destacó que el currículo fue diseñado bajo estándares de calidad y pertinencia que permiten a los estudiantes desarrollar competencias desde los primeros semestres de formación.

"Incorpora asignaturas estratégicas como Interacción Fármaco-Nutrientes, Evaluación Nutricional Infantil y del Adulto y Fisiopatología. Además, contempla tres niveles de prácticas profesionales en escenarios clínicos, administrativos, comunitarios y de profundización, garantizando una formación sólida y conectada con las realidades del ejercicio profesional", señaló.

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Las inscripciones para el período académico 2026-2 ya se encuentran abiertas. Los interesados podrán acceder a información y acompañamiento a través de la Oficina de Admisiones y Matrículas, al correo admisionescucuta@unisimon.edu.co o al WhatsApp 315 058 8182.

Con este nuevo programa, la Facultad de Ciencias de la Salud continúa consolidándose como un espacio de formación interdisciplinaria que integra a Medicina, Enfermería, Fisioterapia e Instrumentación Quirúrgica, promoviendo el trabajo colaborativo entre las distintas áreas del conocimiento en salud.

Gallardo de Parada, además, destacó que esta articulación permite fortalecer la formación integral de los futuros profesionales. "Esta sinergia interdisciplinaria potenciará el trabajo en equipo en el ámbito sanitario, asegurando que los estudiantes compartan experiencias académicas y prácticas orientadas al cuidado de la vida desde una perspectiva humana, científica y global", indicó.

Con la apertura de Nutrición y Dietética, la Universidad Simón Bolívar campus Cúcuta alcanza una oferta de 16 pregrados, reafirmando su compromiso con la formación de talento humano altamente calificado y con la generación de oportunidades de desarrollo para Norte de Santander y la región fronteriza.

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