Niños con discapacidad visual en Cúcuta empezaron clases sin sus profesores especializados

De igual manera, sostuvo que el incumplimiento contraviene la Ley Estatutaria 1618 de 2013, que establece la obligación del Estado de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.
Frente a esta situación, informó que instauró una acción popular ante el Juzgado Segundo Administrativo contra el municipio. Además, señaló que el martes expuso la problemática ante la Personería de Cúcuta.
“Ayer también tuve un espacio en el Concejo de Cúcuta, donde expuse todo lo que está sucediendo, y hoy habrá un comité de discapacidad con la Alcaldía, en el que, entre otros temas, abordaremos esta situación”, añadió.
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Testimonio de un padre de familia
Gabriel Moncada, padre de Laura Moncada Cáceres, una estudiante con discapacidad visual, es uno de los familiares afectados por la falta de un tiflólogo.
Moncada relató que el pasado 6 de julio, cuando llevó a su hija al colegio San Pedro Claver, el docente especializado le informó que su contrato no había sido renovado y que, además, la administración le adeudaba tres meses de salario.
“La rectora de la Institución Educativa Francisco José de Caldas, que es la sede principal, nos permitió seguir llevando a Laura al colegio para que no perdiera clases. Sin embargo, está asistiendo únicamente a escuchar las explicaciones”, manifestó.
Agregó que la rectora prepara un informe en el que expone la necesidad de asignar un docente especializado para garantizar el proceso de aprendizaje de la menor.