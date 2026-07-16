Niños con discapacidad visual en Cúcuta empezaron clases sin sus profesores especializados

Más de diez estudiantes de primaria con discapacidad visual en Cúcuta no cuentan con los docentes especializados que requieren para atender sus necesidades educativas. Aunque las instituciones donde están matriculados les han permitido continuar asistiendo a clases, la falta de tiflólogos ha generado preocupación entre directivos, docentes y padres de familia.

Según explicó Emerson Pérez, representante de la población con discapacidad del municipio, esta situación obedece a que la administración municipal aún no ha renovado los contratos de estos profesionales. Además, denunció que a varios de ellos se les adeudan salarios correspondientes a meses anteriores.

“Si el municipio no garantiza la renovación de los contratos de los profesores especializados, los menores quedan expuestos a una vulneración de sus derechos e, incluso, podrían perder el año escolar”, indicó Pérez, quien recalcó que estos estudiantes requieren una atención diferencial y especializada.

Asimismo, señaló que antes del receso escolar de mitad de año tampoco se les estaba garantizando plenamente el derecho a la educación, ya que los estudiantes con discapacidad visual solo recibían clases tres veces por semana.

Según Pérez, esta situación vulnera no solo el derecho a la educación, sino también los principios de igualdad, inclusión y dignidad.