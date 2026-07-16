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Niños con discapacidad visual en Cúcuta empezaron clases sin sus profesores especializados
Emerson Pérez, representante de la población con discapacidad del municipio, explicó que esta situación vulnera no solo el derecho a la educación, sino también los principios de igualdad, inclusión y dignidad.
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Niños en Cúcuta con discapacidad visual no cuentan con profesores
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Jueves, 16 de Julio de 2026

Más de diez estudiantes de primaria con discapacidad visual en Cúcuta no cuentan con los docentes especializados que requieren para atender sus necesidades educativas. Aunque las instituciones donde están matriculados les han permitido continuar asistiendo a clases, la falta de tiflólogos ha generado preocupación entre directivos, docentes y padres de familia.

Según explicó Emerson Pérez, representante de la población con discapacidad del municipio, esta situación obedece a que la administración municipal aún no ha renovado los contratos de estos profesionales. Además, denunció que a varios de ellos se les adeudan salarios correspondientes a meses anteriores.

“Si el municipio no garantiza la renovación de los contratos de los profesores especializados, los menores quedan expuestos a una vulneración de sus derechos e, incluso, podrían perder el año escolar”, indicó Pérez, quien recalcó que estos estudiantes requieren una atención diferencial y especializada.

Asimismo, señaló que antes del receso escolar de mitad de año tampoco se les estaba garantizando plenamente el derecho a la educación, ya que los estudiantes con discapacidad visual solo recibían clases tres veces por semana.

Según Pérez, esta situación vulnera no solo el derecho a la educación, sino también los principios de igualdad, inclusión y dignidad.

Braile - Cúcuta.

De igual manera, sostuvo que el incumplimiento contraviene la Ley Estatutaria 1618 de 2013, que establece la obligación del Estado de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

Frente a esta situación, informó que instauró una acción popular ante el Juzgado Segundo Administrativo contra el municipio. Además, señaló que el martes expuso la problemática ante la Personería de Cúcuta.

“Ayer también tuve un espacio en el Concejo de Cúcuta, donde expuse todo lo que está sucediendo, y hoy habrá un comité de discapacidad con la Alcaldía, en el que, entre otros temas, abordaremos esta situación”, añadió.

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Testimonio de un padre de familia 

Gabriel Moncada, padre de Laura Moncada Cáceres, una estudiante con discapacidad visual, es uno de los familiares afectados por la falta de un tiflólogo.

Moncada relató que el pasado 6 de julio, cuando llevó a su hija al colegio San Pedro Claver, el docente especializado le informó que su contrato no había sido renovado y que, además, la administración le adeudaba tres meses de salario.

“La rectora de la Institución Educativa Francisco José de Caldas, que es la sede principal, nos permitió seguir llevando a Laura al colegio para que no perdiera clases. Sin embargo, está asistiendo únicamente a escuchar las explicaciones”, manifestó.

Agregó que la rectora prepara un informe en el que expone la necesidad de asignar un docente especializado para garantizar el proceso de aprendizaje de la menor.
 

Niños con discapacidad visual.

Asimismo, indicó que, según la información que ha podido conocer, el funcionario encargado de adelantar la contratación de estos profesionales en la Secretaría de Educación se encuentra de vacaciones hasta el próximo 26 de julio.

A su juicio, esta situación afecta la continuidad del proceso educativo de Laura, quien debe intentar aprender los contenidos sin el acompañamiento especializado que requiere.

Avances en el caso 

Néstor Contreras, rector del Instituto Técnico Guaimaral, afirmó que en esa institución hay diez estudiantes con discapacidad visual que, aunque continúan asistiendo a clases y cuentan con transporte escolar, todavía no reciben el acompañamiento de tiflólogos.
 

10 niños con discapacidad visual tiene el Instituto técnico Guiamaral

El directivo explicó que el pasado martes acudió a la Secretaría de Educación de Cúcuta para conocer el estado del proceso de contratación.

“Allí pude averiguar que durante esta semana se están ultimando los trámites para la vinculación del personal. También me informaron que hoy se realizará el comité de discapacidad en la Alcaldía”, precisó.

En ese sentido, Contreras destacó la importancia de contar con profesionales de apoyo que acompañen el proceso pedagógico de los estudiantes con discapacidad visual.

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Por su parte, la concejal de Cúcuta, Carime Rodríguez, aseguró que, tras consultar sobre esta situación, el secretario de Educación le informó que el equipo docente ya está definido y que la dependencia adelanta los trámites administrativos necesarios para formalizar la contratación.

Entretanto, la personera de Cúcuta, Luddy Páez, explicó que el retraso obedece a un ajuste presupuestal realizado por el Ministerio de Educación, pese a que el programa venía funcionando desde el inicio del año lectivo.

Añadió que actualmente está pendiente la expedición de los certificados de disponibilidad presupuestal por parte de la Secretaría de Hacienda del municipio, requisito indispensable para continuar con los trámites contractuales y permitir que los profesionales retomen la prestación del servicio.

La Opinión le consultó en repetidas ocasiones a la Secretaría de Educación de Cúcuta por qué los niños con discapacidad visual no contaban con profesores especializados, pero al cierre de esta edición no dio una respuesta.

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