La beta pública de iOS 27 ya está disponible: revise si su iPhone es compatible

Apple habilitó la primera beta pública de iOS 27 para que los usuarios puedan probar anticipadamente las funciones del próximo sistema operativo del iPhone.

La versión está disponible para quienes participen en el programa gratuito de betas de la compañía y representa una edición más estable que las versiones dirigidas exclusivamente a desarrolladores, aunque continúa siendo una versión de prueba que puede presentar errores.

La empresa indicó que este sistema operativo llegará de forma oficial junto con los próximos iPhone 18. Entre las principales novedades se encuentran la renovación de Siri AI, nuevas funciones de Apple Intelligence, cambios visuales en la interfaz Liquid Glass y optimizaciones enfocadas en mejorar el desempeño del sistema.

Cómo instalar la beta pública de iOS 27

Antes de iniciar la instalación, Apple recomienda realizar una copia de seguridad del dispositivo en iCloud, mantener el iPhone conectado al cargador y efectuar la descarga mediante una red WiFi. El proceso puede tardar entre 10 y 15 minutos, dependiendo de la velocidad de la conexión.

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Para instalar la actualización se deben seguir estos pasos:

1. Abrir Configuración.

2. Ingresar a General.

3. Seleccionar Actualización de software.

4. Pulsar Actualizaciones beta.

5. Elegir Versión beta pública de iOS 27.

6. Aceptar las condiciones de uso.

7. Ingresar la contraseña del Apple ID cuando sea solicitada.

La beta pública también puede obtenerse a través del sitio oficial de Apple para los dispositivos registrados en el programa correspondiente.

iPhone compatibles con iOS 27

La beta pública puede instalarse en los siguientes modelos:

-Serie iPhone 17: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max y iPhone 17e.

-iPhone Air: iPhone Air.

-Serie iPhone 16: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max y iPhone 16e.

-Serie iPhone 15: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max.

-Serie iPhone 14: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max.

-Serie iPhone 13: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro y iPhone 13 Pro Max.

-Serie iPhone 12: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max.

-Serie iPhone 11: iPhone 11, iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max.

-iPhone SE: segunda y tercera generación.

Apple precisó que Apple Intelligence estará disponible únicamente en los iPhone 15 o modelos posteriores. Asimismo, informó que Siri AI no estará disponible para los usuarios de la Unión Europea hasta nuevo aviso debido a la aplicación de la Ley de Mercados Digitales (DMA).

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Siri AI y Apple Intelligence incorporan nuevas funciones

La actualización introduce una nueva generación de Siri AI, diseñada para ofrecer una interacción conversacional con mayor comprensión del contexto del usuario y acceso a la información mostrada en la pantalla y en diferentes aplicaciones.

Entre las funciones anunciadas se encuentran:

1. Comprensión del contexto personal: Siri puede interpretar información contenida en mensajes, correos electrónicos y fotografías para responder consultas específicas.

2. Reconocimiento del contenido en pantalla: el asistente puede “ver” el contenido visible en el dispositivo y responder preguntas o ejecutar acciones relacionadas.

3. Tareas entre aplicaciones: permite coordinar acciones entre distintas aplicaciones, como trasladar información desde Mensajes hacia Notas y Calendario.

4. Conocimiento global actualizado: integra consultas con información reciente obtenida desde la web y mantiene conversaciones continuas.

5. Arquitectura de privacidad estricta: utiliza Private Cloud Compute para procesar gran parte de la información directamente en el dispositivo y limitar el almacenamiento de datos en servidores externos.

6. Aplicación histórica dedicada: incorpora una aplicación propia para Siri que sincroniza de forma privada el historial mediante iCloud.

7. Inteligencia visual multimodal: analiza imágenes obtenidas mediante la cámara, capturas de pantalla o accesos rápidos para identificar objetos, productos, lugares o información relacionada.

8. Herramientas avanzadas de redacción: genera textos, corrige ortografía y adapta el estilo de escritura según el contexto.

9. Dictado de alta precisión y voces adaptables: mejora la transcripción automática del habla y permite ajustar la velocidad y expresividad de la voz del asistente.

10. Nuevos métodos de activación: Siri podrá iniciarse mediante la Isla Dinámica, atajos, Spotlight o utilizando las gafas de realidad mixta de Apple.

La plataforma también incorpora una aplicación propia con formato de chatbot y acceso desde la Isla Dinámica, además de mejoras para Fotos, Imagine Playground, Safari y Mensajes.

En cuanto al rendimiento, Apple informó que iOS 27 incorpora optimizaciones internas que permiten acelerar la apertura de aplicaciones hasta en un 30 % y aumentar la velocidad de transferencia mediante AirDrop hasta en un 80 %. La actualización también añade controles para personalizar el nivel de transparencia de la interfaz Liquid Glass.

Tomado de El Colombiano.

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