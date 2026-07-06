Estas son las nuevas funciones de WhatsApp que llegarán antes de finalizar el año

WhatsApp, la aplicación de mensajería propiedad de Meta lleva trabajando desde 2023 en una función de nombres de usuario que permitirá recibir llamadas y mensajes sin tener que revelar el propio número de teléfono. Según ha explicado la aplicación, el nombre de usuario es diferente al nombre visible que aparece en el perfil, y comenzaría con el símbolo @ más el nombre que cada usuario decida.

Esta nueva opción, que espera ser lanzada a finales de este año, que funcionará como un identificador único opcional, está inspirada en la función que Telegram lanzó en 2014, y que permite contactar con una persona a través de un alias en vez del número de teléfono.

“Los nombres de usuario en WhatsApp se estarán implementando gradualmente durante los próximos meses y es posible que aún no estén disponibles para ti. Mientras tanto, puedes reservar el nombre de usuario (...) Si reservas un nombre de usuario, se te guardará y los demás no podrán reclamarlo. Recibirás una notificación en WhatsApp cuando tu nombre de usuario reservado esté listo para usarse. Reservar un nombre de usuario es completamente opcional”, explican desde la aplicación.

¿Cómo crear y reservar su nombre de usuario?

La creación y reserva del nombre de usuario por ahora solo puede hacerse a través de Android e iOS; para WhatsApp Web y para WhatsApp Escritorio, todavía no está disponible. Desde el celular, el proceso varía.

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En Android:

1. Toque el ícono más (tres puntos verticales) > Ajustes.

2. Toque su perfil.

3. Toque Crear nombre de usuario > Crear nombre de usuario. Si se encuentra en una de las áreas donde aún se están implementando los nombres de usuario, toque Reservar nombre de usuario > Crear nombre de usuario.

4. Escriba el nombre de usuario que quiera. Si el nombre de usuario está disponible, verás una confirmación. Si no está disponible, puede generar sugerencias de nombres de usuario basadas en la información que haya ingresado.

5. Toque Guardar > OK. Si reserva un nombre de usuario, se activará cuando la función esté disponible en su región. Recibirá una notificación cuando su nombre de usuario esté listo para usar.

En iOS:

1. Toque Tú.

2. Toque Tu perfil.

3. Toque Crear nombre de usuario. Si se encuentra en una de las áreas donde aún se están implementando los nombres de usuario, toque Reservar nombre de usuario.

4. Toque Crear nombre de usuario > Crear nombre de usuario. Escriba el nombre de usuario que quiera. Si el nombre de usuario está disponible, verá una confirmación. Si no está disponible, puede generar sugerencias basadas en la información que hayas ingresado.

5. Toque Guardar > OK

Nuevas opciones, nuevos problemas

La nueva función de nombres de usuario de WhatsApp ha despertado preocupación en el sector por el riesgo ante posibles fraudes y suplantaciones de identidad, ocasionadas por un uso indebido de la función al apropiarse de nombres relacionados con figuras y entidades públicas, tras una alerta emitida por los reguladores en la India.

Tras las primeras horas de la disponibilidad de esta nueva función, ya se han detectado variaciones de nombres de figuras públicas, políticos y celebridades de la India, tal como lo ha recogido el medio tecnológico TechCrunch.

Un ejemplo lo ha compartido el fundador de la plataforma de intercambio Binance, Changpeng Zhao, quien ha publicado en su cuenta de X (antes Twitter) que no podía reservar el alias “cz_binance” para WhatsApp –el identificador que ya usa en la plataforma de microblogging–, porque ya lo había reservado otra persona.

Esta situación denota una posible problemática de suplantación, ya que una simple variación en el nombre de usuario de una cuenta vinculada a una institución o un organismo público puede ocasionar que cualquier usuario caiga fácilmente en engaños.

De hecho, esta práctica ya se está generando en el mercado más grande de la ‘app’ de chat como es India. En un aviso enviado a WhatsApp este miércoles, al que ha podido acceder el medio citado, el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información (MeitY) de la India ha expresado su preocupación debido al potencial aumento de fraudes financieros y suplantaciones.

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Siguiendo esta línea, el organismo también ha advertido que esta función puede facilitar la suplantación de “individuos, autoridades públicas, instituciones financieras y agencias gubernamentales”, dado que los usuarios pueden escoger nombres muy similares a los de personas u organizaciones reales.

En el aviso, se ha solicitado igualmente a WhatsApp que no haga un despliegue masivo de esta función sin antes evaluar el marco legal y llevar a cabo consultas sobre el impacto que pueden llegar a tener los nombres de usuario.

Por su parte, Meta se ha defendido ante las críticas recibidas indicando que reserva de forma proactiva los nombres de figuras públicas, entidades gubernamentales y ciertas variaciones de esos nombres, aunque no ha detallado el criterio que sigue para decidir qué variantes reserva y cuáles no.

Otra de las medidas que ha implementado es que los usuarios puedan reclamar el alias que ya utilizan en Instagram o Facebook, no solo para reducir la suplantación, sino para que se mantenga una identidad consistente entre las plataformas de la compañía.

WhatsApp ha asegurado que integrará los comentarios de los expertos y reguladores antes de lanzar la herramienta de forma global y definitiva. Asimismo, la app de chat ha recomendado que los usuarios elijan un nombre de usuario único en WhatsApp.

Punto verde para ver quien está ‘en línea’

WhatsApp también está probando el nuevo punto verde que permite ver el estado ‘en línea’ del usuario y que sustituirá al texto que actualmente aparece en la pantalla de información.

Este nuevo desarrollo está centrado en el diseño de la visualización de la información de contacto para sustituir la actualización de estado que se puede leer como ‘Online’, y no trae consigo ninguna novedad relacionada cambios en las directrices de privacidad.

De hecho, el estado ‘online’ en la pantalla de información del usuario, que aparece actualmente indicado como texto o próximamente con el punto verde, se desactiva desde los ajustes de privacidad en la opción “Hora de últ. vez y En línea”.

Según WaBetaInfo, el nuevo indicador visual forma parte de una nueva pestaña de ‘Contactos’ que ayudará a los usuarios a descubrir contactos que estén activos o que hayan estado en línea recientemente.

Por el momento, se desconoce cuándo WhatsApp tiene pensado desplegar el punto verde que indica el estado ‘online’ del usuario, y, de momento, solo ha aparecido en la versión beta de iOS (26.26.10.72), tras haberlo hecho antes en la de Android.

Tomado de El Colombiano con información de Europa Press.

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