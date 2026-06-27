Google actualiza Gemini 3.5 Flash: permite crear agentes IA que hablen con otras plataformas

Google ha actualizado su modelo Gemini 3.5 Flash con la función de uso del ordenador integrada de forma nativa, de manera que los desarrolladores puedan crear agentes personalizados con capacidad para ver, razonar y actuar en entornos de navegador, móviles y de escritorio.

La tecnológica lanzó Gemini 3.5 Flash el pasado mes de mayo en el marco de su conferencia anual para desarrolladores Google I/O, un modelo que combina inteligencia de frontera con acción, destacando así en programación, capacidades de agente en el mundo real y uso de herramientas.

Ahora, Google ha trasladado su intención de ir más allá y ofrecer “el mejor rendimiento” para tareas de uso del ordenador con agentes, actualizando Gemini 3.5 Flash con esta capacidad integrada de forma nativa, tal y como lo ha compartido en un comunicado.

Lea aquí: Colombianos podrán sumar aportes del exterior para acceder a una pensión

La función uso del ordenador es una capacidad avanzada que permite a la inteligencia artificial (IA) controlar el navegador web de forma autónoma. Así, se basa en el uso de agentes autónomos, que ven la interfaz de usuario e interactúan con ella de forma real, desplazándose o escribiendo texto.

Teniendo esto en cuenta, con la herramienta de uso del ordenador integrada en 3.5 Flash, los desarrolladores podrán utilizar las capacidades más avanzadas de Gemini para generar agentes personalizados y automatizar tareas. Estos agentes podrán ver, razonar y llevar a cabo acciones de forma completamente autónoma tanto en navegadores, como en entornos móviles y de escritorio.

Esta capacidad solo estaba disponible como un modelo de uso del ordenador independiente de Gemini 2.5, sin embargo, ahora está integrada directamente en el modelo principal de Gemini Flash, como ha subrayado la tecnológica.

Por tanto, Google asegura que facilita un rendimiento mejorado a la hora de llevar a cabo tareas de automatización empresarial y labores a largo plazo, como las pruebas continuas de software y el trabajo de conocimiento en aplicaciones profesionales.

Según ha ejemplificado, el uso del ordenador es útil para generar agentes autónomos que analicen lo que se muestra en una app ejecutada en un smartphone y devolver una lista categorizada de funciones, o realizar auditorías de documentación para detectar problemas de accesibilidad.

Medidas de seguridad

El uso de agentes capaces de interaccionar con entornos reales de navegadores y móviles también puede ocasionar algunos riesgos de ciberseguridad, como es el caso de la inyección de código malicioso. Frente a este tipo de acciones, Google ha subrayado su intención de ofrecer una experiencia segura para los usuarios.

En este sentido, para mitigar los posibles intentos de inyección, la compañía ha señalado que han utilizado “entrenamiento adversario dirigido” para el uso de ordenadores en Gemini 3.5 Flash. Además, también ha lanzado dos sistemas de protección dirigidos específicamente a las empresas.

En primer lugar, se ha habilitado una opción que exige confirmación explícita del usuario para que el agente pueda llevar a cabo acciones delicadas o irreversibles. La segunda opción es una configuración que detiene automáticamente la tarea si se detecta una inyección de aviso directa.

Más información: Ya están en Venezuela los 22 bomberos de Medellín que pasaron horas esperando autorización para ingresar

Igualmente, Google ha recomendado a los desarrolladores adoptar un enfoque de “defensa en profundidad”, combinando las características de seguridad mencionadas con entornos aislados seguros, verificación humana y controles de acceso estrictos.

Con todo, la nueva función de uso del ordenador en Gemini 3.5 Flash ya está disponible para los desarrolladores a través de la API de Gemini y la plataforma Gemini Enterprise Agent.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .