La nueva tendencia en Asia que permite hacer 'compras' sin gastar dinero

En una época marcada por las compras impulsivas y el comercio electrónico, una nueva tendencia surgida en Asia está llamando la atención por darle un giro inesperado al consumo.

Se trata de los llamados "dopamine sites", plataformas que permiten a los usuarios realizar compras completamente ficticias con el objetivo de experimentar la emoción que produce adquirir un producto, pero sin gastar un solo peso.

La iniciativa nació en Corea del Sur, uno de los países con mayor desarrollo del comercio electrónico, y rápidamente comenzó a replicarse en otros lugares. El sitio más conocido es FoodNeverComes, mientras que en Reino Unido surgió una versión similar llamada FakeEats.

Aunque pueda parecer una broma, estas plataformas reproducen con gran detalle todo el proceso de una compra real. Los usuarios pueden navegar por un catálogo de productos, comparar opciones, leer reseñas, agregar artículos al carrito y avanzar hasta el proceso de pago. La diferencia es que la transacción nunca se realiza y el producto simplemente no existe.

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Incluso después de finalizar la compra, la experiencia continúa. El sistema genera un seguimiento ficticio del pedido, mostrando el recorrido del supuesto repartidor hasta que finalmente aparece un mensaje indicando que la entrega fue completada. En realidad, nunca llegará ningún paquete.

La explicación detrás de esta tendencia está en el funcionamiento del cerebro. Según la Clínica Cleveland, cuando una persona compra algo se liberan dopamina y endorfinas, sustancias relacionadas con el placer y el sistema de recompensa.

Sin embargo, esa sensación suele desaparecer rápidamente, lo que puede llevar a algunas personas a repetir la conducta de compra para volver a experimentar esa gratificación. Cuando este comportamiento se vuelve recurrente puede derivar en una compra compulsiva, también conocida como oniomanía.

Los dopamine sites buscan aprovechar precisamente ese mecanismo psicológico. En lugar de obtener satisfacción al recibir un producto, el usuario experimenta el placer asociado a buscar, elegir y "comprar", sin asumir un gasto económico.

La mayoría de estas plataformas están enfocadas en alimentos. En FakeEats, por ejemplo, los usuarios pueden elegir entre hamburguesas, pizzas, tacos, pollo, churros o croissants. Tras completar la simulación, la aplicación informa cuánto dinero se habría gastado si la compra hubiera sido real y hasta calcula las calorías que el usuario "ahorró" al no consumir esos alimentos.

No obstante, la tendencia ya comenzó a expandirse hacia otros sectores. Existen sitios como DopamineCart, que simulan la compra de productos de diferentes categorías, desde artículos para el hogar hasta tecnología y moda, manteniendo la misma lógica: ofrecer la experiencia emocional de comprar sin que exista una transacción real.

Aunque algunos especialistas consideran que estas plataformas podrían convertirse en una herramienta para reducir las compras impulsivas, otros advierten que todavía no existe evidencia científica suficiente para demostrar que sustituyan el impulso de consumir o que ayuden a tratar la adicción a las compras.

Tomado de La República.

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