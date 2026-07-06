Ciberdelincuencia: así obtienen información confidencial desde el interior de las empresas

La expansión de los servicios digitales también ha incrementado los riesgos asociados a la seguridad de la información. De acuerdo con expertos en ciberseguridad, una de las modalidades que más preocupa a las autoridades es la participación de personas con acceso autorizado a bases de datos empresariales, quienes terminan facilitando información sensible a organizaciones dedicadas a los delitos informáticos.

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Estos actores son conocidos como insiders, un término utilizado para describir a quienes, desde el interior de una empresa, entidad financiera u organización, aprovechan sus permisos para obtener datos confidenciales sin autorización y entregarlos a redes criminales.

La información comprometida puede incluir nombres, números de identificación, teléfonos, saldos de cuentas bancarias y otros registros reservados que posteriormente son utilizados para cometer estafas, fraudes, hurtos o casos de suplantación de identidad.

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Las autoridades advierten que este tipo de extracción de datos constituye una actividad ilegal, ya que se realiza por fuera de las funciones autorizadas y con el propósito de alimentar las bases de información utilizadas por los ciberdelincuentes para seleccionar y contactar a sus víctimas.

¿Cómo ocurre el robo de datos dentro de las empresas?

Los especialistas señalan que existen distintos perfiles de trabajadores que pueden representar un riesgo para las organizaciones. Entre ellos figuran empleados que han sido desvinculados y comercializan información confidencial, trabajadores inconformes que revelan secretos comerciales o funcionarios que alteran o eliminan registros relevantes, afectando el cumplimiento de los controles internos.

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Una de las principales dificultades para detectar este tipo de conductas es que quienes participan en ellas ya cuentan con usuarios, credenciales y permisos legítimos dentro de los sistemas de la organización. Esa condición permite que, en muchos casos, sus acciones pasen desapercibidas durante semanas o incluso meses.

Cuando la filtración finalmente es identificada, las consecuencias pueden ir más allá de las pérdidas económicas. También pueden afectar la reputación de la empresa y comprometer la confianza de los clientes cuyos datos quedaron expuestos.

Ante este panorama, los expertos recomiendan reforzar los mecanismos de control sobre el acceso a la información, vigilar el comportamiento de los usuarios con mayores privilegios e implementar sistemas de monitoreo que permitan detectar de forma temprana accesos inusuales o posibles fugas de datos, con el fin de impedir que esa información termine en manos de organizaciones dedicadas a las estafas virtuales.

Con información de El Universal.

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