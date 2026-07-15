Remesas en Norte de Santander crecen 9,4%, pero familias reciben menos pesos por baja del dólar

Las remesas siguen en aumento en Colombia, con una variación de 10,5% el año pasado, pero el desplome del dólar reduce el dinero que realmente reciben miles de hogares, cuando convierten esos giros a moneda nacional.

Un reciente análisis del Centro de Pensamiento Económico ANIF (Asociación Nacional de Instituciones Financieras), con datos del Banco de la República, arrojó que los envíos de dinero desde el exterior totalizaron US$13.098 millones, en 2025, equivalentes al 2,87% del Producto Interno bruto (PIB).

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El grupo de investigadores, en cabeza del presidente de ANIF, José Ignacio López, destacó en el informe que las remesas alcanzaron un máximo histórico de US$1.226 millones en marzo, entre enero y mayo de 2026; un acumulado 23 meses consecutivos por encima de los US$1.000 millones mensuales.

En los primeros cinco meses del año, de acuerdo con el Banco de la República, la suma fue de US$5.638,82 millones, un incremento de 6 puntos porcentuales, respecto a los US$5.323,94 de igual período del año pasado.

“Esto se ha visto relacionado con la salida neta de colombianos al exterior evidenciada de forma significativa desde 2022, según la balanza cambiaria. En lo corrido de 2026, estos recursos enviados por los colombianos residentes en el exterior continúan mostrando una alta relevancia debido a su impacto en el consumo de los hogares, el fortalecimiento de la economía nacional y su aporte a la estabilidad de la balanza de pagos”, apuntó la institución.

¿Cómo afecta el dólar bajo?

El economista e investigador Eder Alexander Botello subrayó que, según el último Boletín Económico Regional (BER) del Banrep, en el nororiente de Colombia, las remesas recibidas durante el primer trimestre equivalieron a más de la mitad del valor de las exportaciones locales, sin contar petróleo y derivados.

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Enfatizó que, además, Norte de Santander recibió su monto más alto de los últimos 13 años: US$96,2 millones, un incremento anual de 9,4%.

“Eso muestra su importancia, pero también deja una reflexión de fondo: las remesas son un alivio muy valioso para las familias. Sin embargo, no deben reemplazar la creación de empleo formal, empresas productivas y oportunidades dentro de la región”, añadió Botello.

El economista manifestó que el bajo precio del dólar, que ayer se cotizó a $3.248,87, le pone un freno al beneficio que están generando esos envíos de dinero, porque las familias reciben menos pesos.

“Este dinero es importante para Cúcuta y Norte de Santander, porque buena parte termina moviendo el comercio, el pago de arriendos, la alimentación, la educación y otros gastos cotidianos”, dijo el docente universitario.

Botello destacó que, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) ha bajado cerca de 19% frente a la misma fecha del año pasado, lo que significa que, aunque una familia hoy reciba 10% más dólares, obtendría menos pesos que antes.

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“Las remesas siguen ayudando a mover la economía, pero ya no tienen el mismo poder de compra. Cuando estos giros se convierten en un rubro demasiado importante, el problema aparece al necesitarse que ese dinero siga llegando para sostener su consumo, porque la dinámica económica queda expuesta a decisiones y situaciones que no controla, como el empleo de los colombianos en otros países, las políticas migratorias o la caída del dólar”, concluyó el experto.

Impacto sobre los hogares

Impulso directo al gasto corriente: los recursos enviados desde el exterior representan el 3,3% del ingreso disponible de los hogares y el 3,6% de su consumo. El hecho de que su peso sea mayor en el consumo que en el ingreso evidencia que las familias tienen una alta propensión a destinar estos recursos al gasto corriente inmediato.

los recursos enviados desde el exterior representan el 3,3% del ingreso disponible de los hogares y el 3,6% de su consumo. El hecho de que su peso sea mayor en el consumo que en el ingreso evidencia que las familias tienen una alta propensión a destinar estos recursos al gasto corriente inmediato. Desincentivo a la participación laboral: recibir un flujo constante de dinero del exterior genera un efecto de doble vía. Por un lado, apoya los ingresos, pero por el otro, puede elevar el ‘salario de reserva’ de los hogares, lo que reduce los incentivos para que sus miembros busquen vincularse a la fuerza de trabajo. Las estadísticas muestran una relación inversa entre ambas variables: a mayor recepción de remesas, tiende a presentarse una caída en la tasa de participación laboral.

recibir un flujo constante de dinero del exterior genera un efecto de doble vía. Por un lado, apoya los ingresos, pero por el otro, puede elevar el ‘salario de reserva’ de los hogares, lo que reduce los incentivos para que sus miembros busquen vincularse a la fuerza de trabajo. Las estadísticas muestran una relación inversa entre ambas variables: a mayor recepción de remesas, tiende a presentarse una caída en la tasa de participación laboral. Efecto multiplicador local: las remesas reactivan el comercio local, fortaleciendo la demanda general y generando un efecto multiplicador positivo sobre la economía de las diferentes regiones.

las remesas reactivan el comercio local, fortaleciendo la demanda general y generando un efecto multiplicador positivo sobre la economía de las diferentes regiones. Alta dependencia: al integrarse de manera tan profunda en la estructura de ingresos, los hogares desarrollan una fuerte dependencia, lo que significa que cualquier contracción en el envío de estos recursos obliga a las familias a reducir automáticamente su gasto, generando una desaceleración económica.

al integrarse de manera tan profunda en la estructura de ingresos, los hogares desarrollan una fuerte dependencia, lo que significa que cualquier contracción en el envío de estos recursos obliga a las familias a reducir automáticamente su gasto, generando una desaceleración económica. Vulnerabilidad: la economía de los hogares queda vulnerable a factores cambiarios; por ejemplo, la apreciación del peso colombiano reduce de inmediato el poder adquisitivo real del dinero que reciben del exterior.

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