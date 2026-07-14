Habilitan paso parcial en la vía La Lejía-Saravena, entre Norte de Santander y Arauca

El Instituto Nacional de Vías (Invías) avanza en las labores de recuperación de la vía La Lejía-Saravena, corredor que conecta a Norte de Santander con Arauca y que resultó afectado por las fuertes lluvias y las crecientes súbitas de los ríos registradas en las últimas semanas.

Uno de los principales avances se registra en el kilómetro 22, donde la pérdida de banca obligó a restringir la movilidad.

En este punto, la entidad informó en la tarde de este martes 14 de julio que ya fue habilitado el paso para vehículos livianos, restableciendo parcialmente la conexión entre los municipios de Labateca y Toledo, en Norte de Santander.

Entre tanto, en el kilómetro 139, en jurisdicción del municipio de Saravena (Arauca), técnicos del Invías inspeccionaron el puente metálico sobre Caño Negro, que colapsó debido a la fuerza de las aguas.

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Tras la visita técnica, la entidad definió como primera medida asegurar, limpiar y desmontar la estructura afectada para dar paso a la solución definitiva.

Como parte de las obras de recuperación, el Invías proyecta construir un nuevo puente de 67 metros de longitud, que reemplazará la estructura anterior de 42 metros. Según la entidad, el cambio responde a la ampliación del cauce provocada por el desbordamiento del río Bojabá.

Adicionalmente, el proyecto contempla la construcción de un jarillón aguas arriba, con el propósito de controlar el cauce del río y reducir el riesgo de nuevas afectaciones sobre la infraestructura vial.

Las intervenciones buscan restablecer plenamente la movilidad en este corredor estratégico para la comunicación entre Norte de Santander y Arauca, así como garantizar una infraestructura más resistente frente a futuros eventos asociados a la temporada de lluvias.