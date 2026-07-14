¡Cuidado! Gobernación de Norte de Santander desmiente falsa convocatoria laboral en Herrán

La Gobernación de Norte de Santander alertó este martes sobre la circulación en redes sociales de una falsa convocatoria laboral que utiliza de manera indebida el nombre, el logo y la imagen institucional de la entidad para promocionar supuestas vacantes en un proyecto vial en el municipio de Herrán.

A través de un comunicado, la administración departamental aclaró que la convocatoria no hace parte de ningún proceso oficial y pidió a la ciudadanía abstenerse de compartir la publicación o suministrar información personal a los contactos allí relacionados.

"La convocatoria laboral que circula en redes sociales y que hace referencia a un proyecto vial en el municipio de Herrán NO corresponde a un proceso oficial de la administración departamental", señaló la Gobernación.

La entidad explicó que el uso no autorizado de su identidad visual puede inducir a error a quienes buscan oportunidades de empleo y convertirse en un mecanismo para obtener datos personales de los ciudadanos.

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En la imagen falsa se anuncian supuestas vacantes para áreas como ingeniería civil, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo y apoyo administrativo, además de un número de WhatsApp para el envío de hojas de vida. Sin embargo, la Gobernación reiteró que esa información no tiene respaldo oficial.

Llamado a verificar la información

Ante este tipo de publicaciones, la Gobernación recomendó a la comunidad verificar siempre la autenticidad de las convocatorias antes de compartirlas o participar en ellas.

Asimismo, recordó que los procesos de contratación y las ofertas laborales oficiales son divulgados únicamente a través de sus canales institucionales.

La administración hizo un llamado a la ciudadanía para que, antes de diligenciar formularios, enviar hojas de vida o proporcionar datos personales, confirme que la información proviene de fuentes oficiales y reporte cualquier publicación sospechosa que utilice de manera fraudulenta la imagen de entidades públicas.