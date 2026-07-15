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¡A puro corazón! Argentina le remontó a Inglaterra y jugará la final del Mundial 2026 ante España
La Albiceleste le dio vuelta al marcador con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.
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gcontreras
ARGENTINA VS INGLATERRA / CORTESIA
La opinión
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Miércoles, 15 de Julio de 2026

¡A puro corazón! Argentina, a punta de garra y empuje, le remontó a Inglaterra y se clasificó a la final del Mundial, este miércoles, al ganar 2-1 en Atlanta con goles de Enzo Fernández (85’) y Lautaro Martínez (90+2’).

La Albiceleste, que inició perdiendo con un tanto de Anthony Gordon (55’), aprovechó el miedo del conjunto europeo que entregó el balón y se fue en bloque bajo tratando de aguantar su leve ventaja.

Lea aquí: ¡Finalista! España dominó y eliminó del Mundial 2026 a la favorita Francia

El conjunto de Lionel Scaloni, que es vigente campeón, buscará su cuarta corona tras las conseguidas en 1978, 1986 y 2022. El rival será España, el próximo domingo 19 de julio en Nueva York a las 2:00 p.m.

“Ellos se cansaron, presionaron 60 minutos, después no daban más, después se metieron atrás y eso nos generó tranquilidad para mover la pelota, hicimos ancha la cancha y conseguimos los goles”, señaló Lautaro.

Síntesis:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina (Gonzalo Montiel, 72’), Cristian Romero, Lisandro Martínez (Nicolás Otamendi, 72’), Nicolás Tagliafico (Lautaro Martínez, 81’); Leandro Paredes (Nico González, 64’), Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Giuliano Simeone (Rodrigo de Paul, 72’), Julián Álvarez.

Goles: Enzo Fernández (85’) Lautaro Martínez (90+3’)

DT: Lionel Scaloni.

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James (Darn Burn, 82’), Marc Guehi, John Stones (Ivan Toney, 90+6’), Djed Spence (Marcus Rashford, 90+6’); Declan Rice (Nico Oreily, 82’), Elliot Anderson, Jude Bellingham, Morgan Rogers; Anthony Gordon (Eze Konsa, 72’), Harry Kane.

Gol: Anthony Gordon (58').

DT: Thomas Tuchel.

Estadio: Atlanta.

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