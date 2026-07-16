Se salvó la moto pero no ellos, un muerto y un herido tras fatal caída en la vía Ocaña - Convención

En el sector de Puente Búrbura, jurisdicción de Convención, sobre la vía que comunica este municipio con Ocaña, algunos transeúntes encontraron una escena que llamó poderosamente su atención. Al borde de un desnivel, sobre el costado derecho de la carretera, había una motocicleta roja de placa LPV-87H, aparentemente abandonada.

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La escena, registrada en la mañana del pasado martes, 14 de julio, resultaba muy curiosa, pues la vía contaba con una valla de contención que no presentaba daños visibles. Era un misterio cómo la motocicleta había llegado hasta ese lugar. Además, permanecía parcialmente suspendida en el aire, sostenida por un alambre de púas contra el que había colisionado.

La realidad, sin embargo, estaba muy lejos de ser una simple motocicleta abandonada. Se trataba del resultado de un accidente de tránsito fatal, cuya víctima fue Luis Andrés Galván, conocido como 'Wicha'.

En un principio no se observaba a ninguna persona, pero cuando algunos curiosos dirigieron la mirada hacia el fondo del desnivel descubrieron un cuerpo. Era el de 'Wicha', quien ya no presentaba signos vitales.

Junto a él se encontraba su acompañante, quien estaba herido, pero con vida. Aunque las autoridades aún no han establecido con exactitud cómo ocurrió, la principal hipótesis es que el conductor perdió el control de la moto y salió de la vía por el costado derecho. Ambos ocupantes cayeron al precipicio, mientras la motocicleta quedó atrapada sobre el alambre de púas.

El lesionado fue auxiliado por la comunidad y trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica y en proceso de recuperación.

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