Uribe lanzó advertencia sobre posibles presidentes del Congreso respaldados por De la Espriella

El llamado ‘fuego amigo’ que en política se entiende cuando hay fuertes divisiones entre partidario de un mismo sector, es lo que está pasando en este momento para definir a los nuevos presidentes del Senado y la Cámara, al punto que la puja ya escaló entre el expresidente y jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe, y el entrante presidente, Abelardo de La Espriella.



Aunque el mandatario electo ha dicho que respetará la independencia del poder legislativo, es claro que tiene sus candidatos para que sean los dignatarios del Congreso: Alfredo De Luque, en el Senado y miembro del partido de La U, porque es amigo personal y Nicolás Barguil, en la Cámara y representante del conservatismo, porque viene de Córdoba, su región.



Pero es ahí en donde está dándose el fuego amigo que está en cabeza nada menos del expresidente de la República y jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, quien se metió de lleno a la puja de reclamar para su partido la presidencia del Senado, esto por varias razones, que son, primero, en haberse declarado de gobierno, será la bancada más grande que tenga De la Espriella, y porque políticamente sería el sector más cercano ideológicamente al mandatario electo.



De La Espriella quiere que el senador de La U Alfredo De Luque sea el presidente del Senado, sin importar el reciente pasado político del senador que señala que durante este gobierno fue parte de la coalición de gobierno que tuvo Gustavo Petro y le votó varios proyectos que fueron claves para su gobierno.



En ese sentido este jueves Uribe Vélez cuestionó no sólo que De Luque presida el Senado, sino que también se enfrentó al presidente Abelardo de La Espriella por querer dejar de presidente del Congreso a un petrista.

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En clara referencia a De la Espriella, Uribe escribió en su cuenta de X “el tema va más allá, el senador Deluque votó varias reformas y recibió beneficios del Gobierno Petro, (incluida la ley de Paz Total). "Extrema coherencia’ que le respondí al presidente electo cuando en un podcast me preguntó por la acusación que nos hacían de extrema derecha”.



Pero sus cuestionamientos al nuevo mandatario nacional no pararon ahí, Uribe Vélez también se apartó de la decisión de que la Cámara de Representantes sea presidida por el representante conservador Nicolás Barguil, de Córdoba, pero quien además de haber apoyado al gobierno de Gustavo Petro, estaría ganando el cargo el lunes 20 de julio gracias a que su colega Alfredo Ape Cuello, quien estuvo involucrada en el escándalo de la Ungrd y además fue de los congresistas conservadores más beneficiados con el gobierno saliente.



El jefe del Centro Democrático se refirió a lo que ha planteado al respecto el representante electo Daniel Briceño, quien sostiene que la presidencia de la Cámara quedará en manos de un petrista, a lo cual Uribe le respondió un mensaje en la red X que “tiene razón Daniel Briceño”.



En el caso de la Cámara de Representantes, hasta hoy los acuerdos entre los partidos señalan que la secretaría general ya no le correspondería al Partido Conservador sino que pasará a manos del Partido Liberal, Miguel Ángel Sánchez, muy cercano al expresidente y jefe de la colectividad, César Gaviria. Este partido aún no se ha declarado partido de gobierno, y está esperando el arranque de las sesiones.



El saliente presidente del Senado, el liberal Lidio García, reconoce que esta situación de fuego amigo afecta de entrada los acuerdos a los que se debe llegar en la mesa de compromisarios que está llevándose por estos días, en la cual como primer punto debe definir las cuatro presidencias de la legislatura, pero también como se integrarán las comisiones, en especial las constitucionales.



García de la misma forma señaló que es necesario que antes del lunes 20 de julio haya un entendimiento con el Centro Democrático, y destacó que no se puede desconocer su pretensión de querer tener alguna de las dos presidencias, Senado o Cámara.



Sumado al tema de las presidencias, el representante Daniel Briceño, ha insistido en que el secretario de la Cámara, Jaime Luis Lacoutire, no debe seguir en el cargo, esto por los diversos señalamientos que hay en su contra, además que insistió que el funcionario debido a los cuestionamientos que él le ha hecho, no le ha asignado su oficina.



Pero mientras que desde el uribismo se sigue dando la puja por la presidencia del Senado para la que tenga Honorio Enríquez, más partidos se suman a que Alfredo De Luque tenga esa dignidad, como lo hizo este jueves Cambio Radical, que sumó al Partido Conservador, La U, Mira y los liberales, que se irán con el senador guajiro.

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