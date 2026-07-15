Contrario a la posición de Abelardo, el uribismo por ahora no pedirá acabar la JEP

Los partidos de la nueva coalición de gobierno ya empezaron a anunciar cuáles serán sus proyectos que tramitarán desde el 20 de julio y lo hizo en particular la bancada que será más grande, el Centro Democrático.



El uribismo será la bancada del nuevo oficialismo más grande en el Senado como en la Cámara de Representantes, y en su estilo que lo ha identificado al comienzo de cada periodo de sesiones anunció cuáles son los proyectos que radicará y para esta notificó que llevará una iniciativa referente a la JEP, en el sentido de dar “garantías para la Fuerza Pública” frente a la misma.



Precisamente el presidente Abelardo de la Espriella ha insistido en su planteamiento de acabar con el Tribunal de Paz, por considerar que la misma ha sido el epicentro de perdonar los crímenes que han cometido los ex jefes de las Farc, para lo cual requerirá de una reforma constitucional.



En lo que será una reforma, entre otras, al reglamento del Congreso, presentarán una ley para que como medida contra la corrupción se deberá conocer el nombre del parlamentario que solicite una partida presupuestal.



Otro de los proyectos que anunció el uribismo hace referencia al avalúo catastral que no podrá superar el 50% del valor comercial; también una legislación para un programa gratuito en formación tecnológica de ciclos cortos, para que los jóvenes de menores ingresos encuentren rápidas y buenas oportunidades laborales.

Lea aquí: Gobierno expide decreto para reparar al movimiento sindical

También el uribismo espera tramitar una reforma a la salud para enfrentar la crisis actual, incluyendo exigencia de acreditación de alta calidad a EPS y contratos de estabilidad jurídica.



Un proyecto más es el referente a la formalización gradual de pequeños mineros, frenar economías ilícitas, eliminar uso del mercurio y facilitar compra de oro del Banco de la República a pequeños mineros.



Radicarán también una ley que permita el decomiso de droga en lugares públicos del país para combatir el microtráfico; otra para establecer que el monto del subsidio del adulto mayor crezca todos los años, como mínimo en un monto igual al IPC.



Tres proyectos más son facilidades de microcrédito y capital semilla para pequeños empresarios, comerciantes y vendedores informales; limitar el crecimiento de frontera agrícola, hasta tanto no se avance en compensación ambiental y revegetalización y establecer que el subsidio de manutención de los jóvenes beneficiarios de matrícula cero sea política de Estado y prioridad sobre cualquier otro programa de transferencia monetaria para jóvenes.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .