¿Qué hay detrás de los ataques del Eln en el país?

Atentados contra la Fuerza Pública y el secuestro de más de 40 personas ha ejecutado el Ejército de Liberación Nacional (Eln) en los últimos días en el país, una estrategia que podría pretender a que estaría buscando demostrar su poder de cara al nuevo Gobierno.



El hecho más reciente se presentó en el centro poblado de Betoyes, jurisdicción del municipio de Tame (Arauca). Allí dos policías y una mujer murieron y otras diez personas resultaron heridas.



Los uniformados muertos son los patrulleros Adrián Stiven Riascos y Omar Alexander España, mientras que la identidad de la mujer muerta no fue suministrada.



El ataque, según información preliminar, fue cometido por el Frente de Guerra Oriental del Eln, quien atacó la subestación de Policía mediante el lanzamiento de “tatucos”.



Horas antes, ese grupo guerrillero secuestró a 45 personas, entre ellas cuatro menores de edad en el departamento del Chocó. Los hechos ocurrieron en el sector de Toldas, sobre la vía Quibdó–Carmen de Atrato. Las personas se movilizaban en dos buses cuando los guerrilleros se atravesaron en la vía y los retuvieron.

Lea aquí: Reparación a víctimas del conflicto alcanzó cifra récord en 2025

Horas después fueron rescatados. "Aunque esta misión deja el profundo dolor por el sacrificio de dos héroes de la patria, quienes ofrendaron su vida en cumplimiento del deber para proteger a la población civil, el Ejército mantiene firme su compromiso de continuar desarrollando operaciones militares sostenidas para restablecer el orden público y fortalecer las condiciones de seguridad en el departamento", afirmó un mensaje castrense en X.



Los ataques coincidieron con el hallazgo de varios lanzadores de explosivos improvisados en Puerto Rondón, Arauca. ¿Qué hay detrás?



Para Andrés Preciado, investigador de la Universidad EAFIT, lo que busca el Eln es mostrar su poder, tras la imagen que tiene la ciudadanía de la paz total.



"Lo que intenta el Eln con estos actos, por un lado, es mostrar fuerza, pero también tratar de ganar una posición de poder que le permita sentarse a dialogar con el Gobierno, cosa que el Gobierno ha negado reiteradamente y no va a haber la posibilidad", dijo el investigador.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .