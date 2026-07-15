Especialistas alertan: el calor extremo puede desencadenar infartos

Las altas temperaturas que se han registrado en distintas regiones del mundo, especialmente en Europa durante las últimas semanas, no solo representan un desafío por el calor extremo, sino también un riesgo para la salud cardiovascular. Especialistas alertan que estos episodios pueden aumentar la probabilidad de sufrir infartos e ictus, sobre todo entre los adultos mayores y las personas con enfermedades preexistentes.

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El cardiólogo del Hospital Universitario Quironsalud Pozuelo, Rodrigo Ortega, explicó que las olas de calor generan una mayor exigencia para el organismo. Según indicó, estos fenómenos “incrementan un 12 por ciento el riesgo cardiovascular”, lo que “eleva el riesgo de infarto e ictus”.

El especialista señaló que, cuando la temperatura ambiental aumenta, el cuerpo activa mecanismos para intentar mantener una temperatura adecuada. “Cuando nos exponemos a temperaturas elevadas el cuerpo pone en marcha su sistema de refrigeración cuyo motor es el corazón”, afirmó.

En ese proceso, los vasos sanguíneos se expanden para favorecer la pérdida de calor. “En primer lugar, los vasos sanguíneos se dilatan con el calor”, indicó Ortega, quien comparó este fenómeno con “un sistema de tuberías que aumentan su diámetro y el sistema pierde presión”.

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Como consecuencia, el corazón debe trabajar con mayor intensidad para compensar esos cambios fisiológicos. “Para compensar esta pérdida, el corazón aumenta la frecuencia cardiaca”, explicó el médico, quien agregó que este esfuerzo también debe afrontar la pérdida de líquidos ocasionada por la sudoración.

Altas temperaturas aumentan el riesgo cardiovascular

El especialista advirtió que los adultos mayores requieren una vigilancia especial durante los episodios de calor intenso. “Las personas más mayores son con las que hay que tener más precaución”, aseguró, al recordar que “los problemas de salud asociados a las altas temperaturas los padecen sobre todo los mayores de 70 años”, así como quienes presentan enfermedades que incrementan su vulnerabilidad.

También llamó la atención sobre los pacientes con hipertensión arterial. Según explicó, las variaciones provocadas por el calor pueden modificar la respuesta al tratamiento habitual. Por ello, recomendó que estas personas controlen su presión arterial con frecuencia durante la temporada de altas temperaturas.

“La edad no solo suma años, sino que también reduce la capacidad de termorregulación”, destacó Ortega al referirse a la dificultad que tiene el organismo de los adultos mayores para adaptarse a ambientes extremadamente calurosos.

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Recomendaciones para proteger el corazón durante una ola de calor

El cardiólogo indicó que las primeras olas de calor suelen representar un mayor peligro debido a que el cuerpo aún no se ha adaptado a las nuevas condiciones ambientales. “Según padecemos exposiciones más prolongadas al calor, realizamos pequeñas adaptaciones que nos permiten amortiguar los efectos indeseados del calor”, explicó.

Entre las principales recomendaciones para reducir los riesgos se encuentran mantenerse informado sobre los pronósticos meteorológicos, evitar la actividad física y los esfuerzos durante las horas de mayor temperatura, utilizar ropa ligera y transpirable, aplicar protector solar y mantener una adecuada hidratación, especialmente cuando existe una sudoración abundante.

Así mismo, insistió en no suspender los tratamientos médicos y conservar los hábitos saludables durante el verano. Finalmente, recordó que el aumento en el consumo de bebidas alcohólicas durante esta época “no debe convertirse en la norma”, ya que también puede afectar el estado de salud.

Con información de El Universal.

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