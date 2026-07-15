Bogotá acogerá el primer Congreso Nacional e Internacional de Investigación Artística

Bogotá será escenario del Primer Congreso Nacional e Internacional de Investigación Artística, que llevará por nombre ‘La soberanía de los saberes culturales y los conocimientos sensibles del Sur Global’, y que se realizará del 3 al 6 de noviembre en la Pontificia Universidad Javeriana.



Según sus organizadores, el encuentro busca crear un puente de comunicación y creación entre creadores, investigadores y comunidades, alrededor de la investigación artística y el intercambio de saberes.

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La programación académica estará organizada en tres grandes ejes, empezando por Diversidad y Diálogo Intercultural, enfocado en temas como perspectivas ecológicas, justicia epistémica, cuerpos y sensibilidades, y memoria desde las artes.



Asimismo, Memoria y Creación, que abordará pedagogías situadas, archivos y memoria viva, así como curadurías críticas; y Gobernanza y Sostenibilidad Cultural, dedicado a asuntos como economías creativas, inteligencia artificial aplicada a la investigación artística, conocimiento sensible como bien público y ética de la investigación.

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A partir de estos ejes se desarrollarán discusiones sobre la relación entre arte, territorio, memoria, sostenibilidad, tecnologías emergentes y políticas culturales, con una perspectiva centrada en los saberes del Sur Global y en la diversidad de experiencias artísticas del país.



En ese sentido, el Ministerio abrió una convocatoria dirigida a investigadores, artistas, gestores culturales, colectivos, organizaciones e instituciones educativas, así como a comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales, palenqueras, Rrom y campesinas con trayectoria en investigación artística.

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Los interesados podrán presentar propuestas en las modalidades de ponencia, de las que se seleccionarán hasta 16, o póster, con un máximo de 25 trabajos.



Las propuestas serán evaluadas por un comité conformado por representantes del Ministerio y de las universidades aliadas, que tendrá en cuenta criterios como la pertinencia, relevancia, coherencia metodológica y aporte al campo de la investigación artística. La selección no será automática y dependerá del proceso de curaduría académica.



Las postulaciones estarán abiertas hasta el 18 de agosto, mientras que los proyectos seleccionados se anunciarán el 21 de septiembre.

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