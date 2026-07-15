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Fiscalía pidió imputar cargos al periodista Jorge Alfredo Vargas por presunto acoso sexual
La solicitud está relacionada con una investigación por hechos que, según la Fiscalía, habrían ocurrido entre 2024 y 2026.
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crojas
Jose Alfredo Vargas
La opinión
La Opinión
Miércoles, 15 de Julio de 2026

La Fiscalía General de la Nación solicitó la realización de una audiencia de formulación de imputación de cargos contra el periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas, dentro de una investigación por el presunto delito de acoso sexual.

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De acuerdo con información conocida este miércoles 15 de julio, el proceso se encuentra en la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia y aún está pendiente de que se fije la fecha en la que se llevará a cabo la audiencia.

Según se conoció, la decisión de la Fiscalía se deriva de las denuncias que se hicieron públicas hace varios meses y que dieron origen a una investigación por presuntos casos de acoso sexual ocurridos en Caracol Televisión.

Fuentes del ente acusador indicaron que los hechos investigados habrían ocurrido entre 2024 y 2026, los cuales comprometerían a cuatro mujeres que trabajaban junto a Vargas. 

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El caso salió a la luz el pasado 20 de marzo, cuando Caracol Televisión informó, mediante un comunicado, que dos de sus periodistas y presentadores enfrentaban señalamientos por presunto acoso sexual. En ese momento, la empresa aseguró que activó sus protocolos internos para atender las denuncias e iniciar las respectivas investigaciones.

Posteriormente, el 24 de marzo, la Fiscalía anunció la apertura de una investigación formal por los hechos y habilitó un canal para recibir denuncias, con el propósito de garantizar la protección de las presuntas víctimas y evitar su revictimización mediante un enfoque de género.

Ese mismo día también se conoció la salida de Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego del noticiero. Más adelante, Caracol Televisión informó que el vínculo laboral con Orrego fue terminado, mientras que con Vargas se acordó la finalización de su contrato de mutuo acuerdo.

Con la solicitud de imputación presentada por la Fiscalía, el proceso entra en una nueva etapa judicial, a la espera de que un juez programe la audiencia en la que el ente investigador expondrá formalmente los cargos contra el periodista.

Resumen de medios*

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