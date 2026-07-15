Directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz denuncia a De La Espriella

Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, interpuso este miércoles una denuncia penal contra el presidente electo, Abelardo de la Espriella, bajo acusaciones de hostigamiento agravado, injuria e instigación a delinquir y el incremento de riesgos extraordinarios contra la población firmante.



Lo hizo en una carta difundida hoy y dirigida a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, en la que expuso las razones de su petición.



Las acusaciones están relacionadas con las manifestaciones hechas por de la Espriella el lunes anterior, en su mensaje en redes sociales, en las que manifestó que haría lo posible por llevar a la cárcel de por vida a Rodrigo Londoño "Timochenko", quien fuera el exmáximo jefe de las extintas Farc.

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Avisó, además, que buscará el desmonte de la JEP, así como el fin de los proceso de paz en marcha, su deseo de acabar con la implementación de los acuerdos con las exFarc y hacer unos cambios en la estructura de la Presidencia, que incluiría acabar o pasar a otras dependencia varias consejerías.



"Se acaba el comisionado para la paz porque no habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno, a partir del 7 de agosto el objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento y que se va a acabar desde que asuma el cargo en propiedad", aseguró el presidente electo

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