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Satena consolida a Villavicencio como HUB estratégico con vuelos a 5 destinos
La aerolínea estatal opera más de 20 frecuencias semanales desde la capital del Meta hacia Bogotá, Puerto Carreño, Puerto Inírida, Mitú y La Macarena; conecta la Orinoquía y la Amazonía con el centro del país.
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Satena
Colprensa
Colprensa
Miércoles, 15 de Julio de 2026

La capital del Meta se convirtió en nodo aéreo clave para la conectividad de las regiones más apartadas de Colombia, luego que Satena consolidó a Villavicencio como uno de sus puntos estratégicos con vuelos directos a cinco destinos —Bogotá, Puerto Carreño, Puerto Inírida, Mitú y La Macarena— y más de 20 frecuencias semanales que amplían las alternativas de movilidad entre la Orinoquía, la Amazonía y el centro del país.

La operación incluye nueve vuelos semanales hacia Bogotá, cinco con Puerto Inírida, cuatro con Puerto Carreño, dos con La Macarena y dos con Mitú. La red fortalece el papel de Villavicencio como punto de articulación para territorios donde el transporte aéreo es fundamental debido a las grandes distancias y las condiciones geográficas.

"Villavicencio ocupa un lugar estratégico dentro de nuestra red porque nos permite fortalecer la conectividad entre el centro del país, la Orinoquía y la Amazonía", afirmó el general Óscar Zuluaga, presidente de Satena. "Desde esta ciudad acercamos territorios, facilitamos la movilidad de las comunidades y contribuimos a generar nuevas oportunidades para el turismo, el comercio y el desarrollo regional", agregó.

Los destinos atendidos desde Villavicencio son territorios donde la aviación cumple un papel determinante. Puerto Carreño, en la confluencia de los ríos Meta y Orinoco; Puerto Inírida, puerta de entrada a los Cerros de Mavecure; Mitú, principal destino de la Amazonía colombiana, y La Macarena, reconocida por su riqueza natural, dependen del transporte aéreo para reducir tiempos de desplazamiento, facilitar el acceso a servicios y mantener la conexión con otros centros urbanos.

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La operación se realiza en aeronaves ATR 42 y ATR 72, con capacidad para 48 y 70 pasajeros respectivamente, equipos diseñados para atender rutas regionales con altos estándares de seguridad y eficiencia.

"Nuestro propósito es que la conectividad aérea se traduzca en oportunidades reales para las regiones", agregó Zuluaga. "Cada vuelo que operamos desde Villavicencio contribuye a acercar familias, dinamizar las economías locales, impulsar el turismo y avanzar en una mayor integración territorial del país".

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