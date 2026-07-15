Satena consolida a Villavicencio como HUB estratégico con vuelos a 5 destinos

La capital del Meta se convirtió en nodo aéreo clave para la conectividad de las regiones más apartadas de Colombia, luego que Satena consolidó a Villavicencio como uno de sus puntos estratégicos con vuelos directos a cinco destinos —Bogotá, Puerto Carreño, Puerto Inírida, Mitú y La Macarena— y más de 20 frecuencias semanales que amplían las alternativas de movilidad entre la Orinoquía, la Amazonía y el centro del país.



La operación incluye nueve vuelos semanales hacia Bogotá, cinco con Puerto Inírida, cuatro con Puerto Carreño, dos con La Macarena y dos con Mitú. La red fortalece el papel de Villavicencio como punto de articulación para territorios donde el transporte aéreo es fundamental debido a las grandes distancias y las condiciones geográficas.



"Villavicencio ocupa un lugar estratégico dentro de nuestra red porque nos permite fortalecer la conectividad entre el centro del país, la Orinoquía y la Amazonía", afirmó el general Óscar Zuluaga, presidente de Satena. "Desde esta ciudad acercamos territorios, facilitamos la movilidad de las comunidades y contribuimos a generar nuevas oportunidades para el turismo, el comercio y el desarrollo regional", agregó.



Los destinos atendidos desde Villavicencio son territorios donde la aviación cumple un papel determinante. Puerto Carreño, en la confluencia de los ríos Meta y Orinoco; Puerto Inírida, puerta de entrada a los Cerros de Mavecure; Mitú, principal destino de la Amazonía colombiana, y La Macarena, reconocida por su riqueza natural, dependen del transporte aéreo para reducir tiempos de desplazamiento, facilitar el acceso a servicios y mantener la conexión con otros centros urbanos.

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La operación se realiza en aeronaves ATR 42 y ATR 72, con capacidad para 48 y 70 pasajeros respectivamente, equipos diseñados para atender rutas regionales con altos estándares de seguridad y eficiencia.



"Nuestro propósito es que la conectividad aérea se traduzca en oportunidades reales para las regiones", agregó Zuluaga. "Cada vuelo que operamos desde Villavicencio contribuye a acercar familias, dinamizar las economías locales, impulsar el turismo y avanzar en una mayor integración territorial del país".

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