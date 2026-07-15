Indicadores de Jeremías | Propuesta sobre creación de un nuevo equipo de fútbol

Propuesta sobre creación de un nuevo equipo de fútbol

En su libro “Dorados, talentos y goles”, Pedro León Vega propone la democratización del fútbol y con respecto a Cúcuta sugiere la creación de un nuevo equipo. Plantea:

“Cualquiera sea la intencionalidad de la presidencia del Cúcuta Deportivo, la solución a la crisis financiera, administrativa y deportiva debe ser comenzar obligatoriamente por un proceso previo de democratización masiva de la propiedad y seguir las pautas que caracterizan a los grandes clubes del mundo. De tal suerte que el equipo le pertenezca de verdad a la ciudad y se garantice una administración transparente para que la afición sienta que la divisa rojinegra que defiende es ante todo un símbolo cultural.

Si el proceso de democratización no se abre camino, la ciudad debe pensar en la fundación de un nuevo club que le pertenezca a la población cucuteña, para que la afición pueda soñar en grande. Será necesario que conserve el nombre de Cúcuta porque Cúcuta es el símbolo. Sugiero Cúcuta Democrático”.

Festival de Poesía de Medellín tuvo repercusión internacional

El 36 Festival de Poesía de Medellín fue un evento cultural de repercusión internacional. Celebrado del 4 al 11 de julio congregó una nutrida audiencia en los 60 actos programados y en los cuales tuvieron participación invitados de 30 países.

Revestido con el lema “Hacia la primavera humana”, el Festival ofreció lecturas de poemas, talleres, conciertos musicales, conversatorios y otras actividades de animación colectiva.

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Las lecturas de los poetas de sus creaciones líricas renovaron la universalidad del género y llevaron al reconocimiento de que la poesía es una expresión articulada a la existencia humana y a las dinámicas de la naturaleza.

Cúcuta se alista para su Feria 2026

Del 27 de julio al 2 de agosto está programada la Feria de Cúcuta, con la proyección de superar en actividades y regocijos las del pasado.

La Feria estará animada por carrozas, reinado de belleza con participación de las comunidades del municipio, conciertos, ofertas gastronómicas, mercado artesanal, bailes populares y otros regocijos propios del entorno.

Se espera que la participación popular en las diversas actividades congregue a los diversos sectores que habitan el municipio capital del departamento.

Pro Cúcuta alista regalo a la ciudad para la celebración de los 300 años de su fundación

Creada como corporación en función del desarrollo integral de la ciudad, Pro Cúcuta está empeñada en la campaña de concretar un obsequio de celebración de los 300 años de la fundación de la capital del departamento, en 2033. Pronunciamientos en tal sentido hace con insistencia el presidente de la entidad, Antonio Ríos López.

María Fernanda Cabal anticipa su candidatura a la Presidencia

La senadora María Fernanda Cabal no es primeriza en la nómina de aspirantes a la Presidencia de Colombia. Esa apuesta ya la hecho en el Centro Democrático, pero no ha podido llegar a la meta prevista. Persiste en el empeño.

Y ahora mismo se ha anticipado cuatro años: hace pocos días abrió el abanico y puso su nombre en el sonajero de cara a 2030. Se autoproclamó como “mujer grande”, con los mejores atributos para el manejo de la nación. Es un lanzamiento anticipado, a lo cual seguirá la creación de un partido que avale ese proyecto.

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