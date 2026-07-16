Mina y Cuadrado visitaron a De la Espriella y le regalaron camiseta de la Selección Colombia

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Durante la publicación del nuevo encuentro, el presidente electo aprovechó para reiterar uno de los mensajes que ha venido promoviendo desde el inicio de la transición hacia su gobierno: fortalecer el deporte como herramienta de transformación social.

”En la Patria Milagro, el deporte será una de las grandes prioridades de nuestro Gobierno”, escribió De la Espriella al acompañar el video de la visita.

En el mismo mensaje agradeció a los futbolistas por el obsequio y destacó su trayectoria dentro y fuera de las canchas.

“Recibí con alegría a dos grandes referentes del deporte colombiano. Gracias por la conversación, la camiseta y, sobre todo, por llevar el nombre de Colombia con orgullo en cada cancha del mundo”, expresó.

Además, aseguró que figuras como Mina y Cuadrado representan un ejemplo para las nuevas generaciones, al resaltar valores como la disciplina, la perseverancia y el compromiso con el país.

Esta no es la primera vez que el presidente electo relaciona a ambos jugadores con su discurso político. Tras la videollamada posterior a la eliminación mundialista, De la Espriella afirmó que, aunque el resultado deportivo no fue el esperado, “el partido más importante” se había ganado en las urnas, en referencia a las elecciones presidenciales.

En ese momento también salió en defensa de los futbolistas frente a las críticas que recibieron tras la eliminación del Mundial, asegurando que contaban con todo su respeto y admiración, y calificándolos como “tesos”.

Sin embargo, la nueva aparición pública de Mina y Cuadrado junto al mandatario volvió a dividir opiniones entre los usuarios de redes sociales.

Mientras algunos internautas cuestionaron el respaldo de los futbolistas al presidente electo y criticaron su cercanía con él, otros celebraron el encuentro y destacaron el reconocimiento que, según ellos, el nuevo gobierno ha expresado hacia los integrantes de la Selección Colombia.

Tomado de El Colombiano.

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