Fiscalía imputará cargos a Churo Díaz por presunto abuso sexual contra una menor de edad

El cantante vallenato Jorge Iván Díaz Lafaurie, conocido artísticamente como “El Churo” Díaz, deberá comparecer ante la justicia luego de que la Fiscalía General de la Nación anunciara la imputación de cargos en su contra por un presunto caso de abuso sexual que involucra a una menor de edad.

De acuerdo con información divulgada por Caracol Radio, el ente investigador también solicitará una medida de aseguramiento durante una audiencia programada para el próximo 23 de julio ante un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Valledupar, en el departamento del Cesar.

Según trascendió, la conducta que la Fiscalía buscará imputar corresponde al delito de acto sexual con menor de 14 años, en el marco de una investigación que se encuentra en etapa judicial.

Detalles del caso de Iván “El Churro” Díaz

Fuentes cercanas al proceso indicaron a medios nacionales que la presunta víctima sería una de las hijas de Beatriz Isabel Castro Pérez, conocida públicamente como “Mamá Beatri”, quien fue pareja sentimental del artista vallenato.

Lea aquí: Petro pidió denunciar al agente del ICE que habría asesinado al colombiano Joan Sebastián Guerrero en EE.UU.

Las versiones conocidas hasta el momento señalan que los hechos investigados habrían ocurrido cuando la menor permanecía bajo el cuidado del cantante, en una época en la que Díaz enfrentaba otro proceso judicial relacionado con el denominado caso Costa Azul.

Cabe recordar que el intérprete fue absuelto el 31 de julio de 2025 por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bogotá dentro de ese expediente, en el que era investigado por presuntos delitos de estafa agravada y enriquecimiento ilícito.

Dicha investigación estaba vinculada a las operaciones de la empresa Asesores e Inmobiliarios Jurídicos Costa Azul S.A.S., una firma creada en 2009 y liderada por su entonces esposa, Beatriz Isabel Castro Pérez.

Por ahora, las autoridades avanzan en el proceso judicial para determinar la responsabilidad del cantante en los hechos denunciados. Entretanto, la audiencia de imputación será clave para definir los próximos pasos de la investigación.

Tomado de El Universal.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .