Iván Duque fue nombrado consejero de junta del Metro Bank, banco de Gilinski

Metro Bank Holdings PLC, entidad financiera de Jaime Gilinski con sede en Londres, anunció la incorporación del expresidente de Colombia, Iván Duque Márquez, a su Consejo de Administración como consejero independiente a partir del 1 de julio de 2026.



El anuncio destaca particularmente por el reencuentro en el plano corporativo entre el exmandatario y el empresario caleño Gilinski, quien posee una participación mayoritaria de 52,87% en el banco.



La conexión entre Duque y el Grupo Gilinski tiene antecedentes que se remontan a la administración del expresidente entre 2018 y 2022. Durante ese periodo, a partir de noviembre de 2021, el conglomerado de la familia Gilinski ejecutó una ola de Ofertas Públicas de Adquisición, OPA, para hacerse con el control de compañías clave del Grupo Empresarial Antioqueño, GEA, como Nutresa.



Además, durante la época en que se gestaban las OPA, Duque y Jaime Gilinski coincidieron en los Emiratos Árabes Unidos en el marco de una delegación empresarial para la Expo Dubái. En la actualidad, el expresidente también mantiene una cercanía con el grupo empresarial como columnista habitual de la revista Semana, medio dirigido por Gabriel Gilinski, hijo del empresario.

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En su nueva posición dentro de Metro Bank, ocupando la vacante que dejó Nicholas Winsor tras su jubilación, Duque compartirá la mesa directiva directamente con Jaime Gilinski y su hija, Dorita Gilinski, quienes ya forman parte del consejo. El expresidente llega a una entidad que atraviesa un momento financiero histórico tras la toma de control por parte de Gilinskien 2023, la cual supuso una inversión de US$124,6 millones.



Luego de una drástica reestructuración centrada en la reducción de costos y un reenfoque comercial hacia las micro, pequeñas y medianas empresas bajo la dirección ejecutiva de Daniel Frumkin, Metro Bank reportó al cierre de 2025 ganancias por US$113,7 millones antes de impuestos. Esta representa su primera cifra positiva en seis años y la más alta de su historia, lo que ha llevado a la institución a proyectar que triplicará sus beneficios para el año 2028.



En su página web, la entidad destaca el perfil del exmandatario como asesor en el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y actual miembro de consejos asesores de sostenibilidad en entidades como McKinsey, Conservation International y la Fundación Fifa.

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